В США расширен спектр показаний к применению антибиотика Zerbaxa от Merck & Co.

FDA одобрило антибиотик Zerbaxa (ceftolozane/tazobactam) компании Merck & Co. («Мерк энд Ко.»; за пределами США и Канады – MSD) для пациентов в возрасте от 18 лет с госпитальной бактериальной пневмонией и вентилятор-ассоциированной бактериальной пневмонией (ГБП/ВАБП); ранее регулятор одобрил применение данного препарата для лечения осложненных внутрибрюшных инфекций и осложненных инфекций мочеполовой системы, сообщает FirstWord Pharma.

Zerbaxa одобрен на основании данных по безопасности и эффективности, полученных в клиническом исследовании (КИ) с участием 726 взрослых субъектов, госпитализированных в связи с ГБП/ВАБП. В КИ, результаты которого были опубликованы в апреле с.г., исследуемый препарат продемонстрировал не меньшую эффективность по сравнению с meropenem по показателям смертности от всех причин и клиническому ответу для оценки излечения.

Ранее FDA присвоило статус рассмотрения по ускоренной процедуре регистрационной заявке Merck на антибиотик Zerbaxa по данному показанию. Merck приобрела права на препарат в результате покупки компании Cubist Pharmaceuticals («Кьюбист Фармасьютикалз»).

Фото: reuters.com

Татьяна Кублицкая

pharmvestnik