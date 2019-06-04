Яна Винокурова назначена директором аптечной сети «Живика»

В должность директора аптечной сети «Живика» (формат дискаунтера аптечной сети «Ригла») 13 мая вступила Яна Винокурова. В зону ее ответственности входит операционное управление аптеками, стратегическое планирование, мотивация персонала, бюджетирование аптек и т.д.

Яна Винокурова окончила экономический факультет Омского государственного университета им. Ф.М. Достоевского и юридический факультет Современной гуманитарной академии.

Имеет значительный опыт работы в ритейле.

С 2007 по 2017 гг. работала в аптечной сети «Фармакопейка», с 2012 г. в должности исполнительного директора, а затем заместителя генерального директора занималась вопросами развития и операционного управления компанией.

С 2017 по 2019 гг. в качестве исполнительного директора Маркетингового союза компании «ФК Пульс» участвовала в создании и развитии данного направления.

«Мы намерены и далее формировать образ дискаунтера «Живика» как современной аптеки с низкими ценами, широким ассортиментом, высоким сервисом и стандартами обслуживания, делая акцент на развитии сервисов и персональных предложений для конечного потребителя», – отметила Яна Винокурова.

Яна Винокурова

Елена Григорьева

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