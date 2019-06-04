В «Пятерочке» откроются аптечные пункты выдачи заказов

На смену аптечной конкуренции «дверь в дверь» приходит противостояние гибридных моделей – аптеки «Магнита» будут конкурировать с пунктами выдачи аптечного партнерства IRIS в магазинах «Пятерочка» X5 Retail Group. Участники аптечного объединения планируют открыть за 6,5 лет почти тысячу аптечных пунктов выдачи заказов (АПВЗ) в магазинах «Пятерочка».

Крест на аптеках

Пока в запуске участвуют «Медэкспорт – Северная звезда» (сеть «Фармакопейка», Омск) и «Здравсервис» (сеть «Твой доктор», Тула). Согласно опубликованному 3 июня релизу, X5 Retail Group до конца 2025 г. планирует запустить 950 аптечных пунктов выдачи.

Как сообщила «ФВ» генеральный директор ИРИС Галина Орлова, запуск аптечных пунктов выдачи заказов (АПВЗ) в магазинах «Пятерочка» – это шаг в сторону растущего сегмента онлайн-заказов.

«У всех участников рынка фармы есть понимание, что доля онлайн рано или поздно превысит долю офлайн. Этот фактор повлияет и на отношения производитель-дистрибьютор-ритейлер. Поэтому важно входить в этот сегмент для наращивания компетенций, расширения зоны охвата и конверсии трафика», – пояснила стратегию директор управляющей компании IRIS.

Курс на новый тренд подтвердил и генеральный директор «Медэкспорт – Северная Звезда» Олег Милютин, заявив о «бесконечной полке» электронной коммерции. Он также отметил взаимовыгодную для продуктового ритейла и фармритейла конверсию трафиков.

Старший фасилитатор Центра креативного лидерства (The Center for Creative Leadership) Сергей Давыдов видит в проекте четко наметившийся тренд.

«Функции поиска товара и его заказа давно ушли в интернет. Эта динамика также нарастает в сегменте фармтоваров. В идеале осталось реализовать доставку на дом, но помимо законодательных барьеров ее сдерживает стоимость услуги. Поэтому постаматы или пункты выдачи будут пока идеальным вариантом за счет доступной цены. Человек делает заказ, потом выбирает пункт выдачи возле дома – заезжает и забирает», – уточнил Сергей Давыдов.

Магнитизация лекарств

По мнению Сергей Давыдова, партнерство IRIS будет больше остальных игроков конкурировать с аптеками «Магнита». В свою очередь члены IRIS вскоре могут последовать за коллегами-пионерами, отказавшись от обычного офлайн-формата. Председатель совета директоров «Здравсервис» Дмитрий Сокол уже готовится провести релокацию значительного количества своих аптек в близлежащие «Пятерочки». В IRIS договорились, что партнерские условия от Х5 Retail Group будут распространяться на всех членов аптечного объединения. Также в IRIS входят «Фармани» & «Аптечество» и «Ставропольские городские аптеки», хабаровская сеть с двумя брендами «Новая аптека» и «Аптека миницен». Формат равноправного партнерства крупных и финансово успешных сетей создавался для усиления конкурентного преимущества на турбулентном рынке аптечного ритейла.

Сергей Давыдов отмечает, что для успешного развития нового формата аптек необходима электронная торговая площадка. Пока не ясно, решит ли ассоциация самостоятельно продвигать в интернете свой товар или положиться на крупные маркетплейсы.

«Также до конца непонятно, кто будет отвечать за логистику. Согласно релизу Х5, доставка будет осуществляться за счет развитой логистической инфраструктуры компании через собственные сортировочные центры, – делится прогнозами с «ФВ» Сергей Давыдов. – Мы знаем, что для фармлогистики «Магнит» приобретал профильного дистрибьютора CIA. Посмотрим, как решит эту ситуацию новый игрок. В то же время все понимают, что в онлайн-заказе преобладают парафармацевтические и безрецептурные препараты, что может облегчить логистику. А более дорогостоящие препараты, требующие температурных режимов, будут больше представлены в классических аптеках. Тем не менее две гибридные модели выжгут все конкурентное поле вокруг себя, подкосив небольшие классические аптеки без явного конкурентного преимущества».

Также не ясно, кто будет выдавать заказы в пунктах – фармацевты или обычные продавцы. Этот фактор также скорректирует цену на товар в пунктах самовывоза.

Денис Кунгуров

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