Китайский фармпроизводитель фальсифицировал отчетность на $4,3 млрд

Китайское министерство финансов проведет аудит 77 крупных фармацевтических компаний, в том числе китайских филиалов Sanofi, Eli Lilly и Bristol-Myers Squibb (BMS). Поводом для проверки стало завышение показателей местного производителя Kangmei Pharmaceutical – компания недостоверно представила данные о расходах и транзакциях, так что отчет разошелся с реальными данными на $4,3 млрд. Это могло отразиться на ценах препаратов, считают в ведомстве.

Список фармкомпаний, подлежащих проверке, был составлен случайным образом, в нем числятся представительства международных компаний Sanofi, Eli Lilly и BMS. Помимо них, в перечень попали крупнейшие фармацевтические предприятия Китая, в том числе Jiangsu Hengrui Medicine, Shanghai Fosun Pharmaceutical и Shandong Buchang Pharmaceuticals и другие. Исполнительного директора Shandong Buchang Pharmaceuticals Чжао Тао проверят отдельно, так как он подозревается в коррупции. По мнению следствия, он заплатил $6,5 млн за поступление дочери в Стэнфорд.

«Регуляторные органы также, по видимому, хотят узнать реальную стоимость лекарственных средств, поскольку этот аудит может быть связан с изучением коммерческих расходов и издержек компаний», – сообщил Bloomberg Ванг Руиче, аналитик Capital Securities Corp. Вместе с Минфином в проверке поучаствует национальная служба безопасности здравоохранения Китая, управляющая национальным фондом медицинского страхования.

В августе 2018 года проверкам подвергся китайский производитель вакцин Changsheng Bio-technology: компания реализовала более 250 тысяч доз вакцин ненадлежащего качества. Покупателем выступило, главным образом, правительство восточной провинции Шаньдун. По итогам расследования был уволен бывший глава Управления по контролю качества продуктов и медикаментов Би Цзинцюань, еще 40 чиновников понесли дисциплинарные взыскания.

Источник: Bloomberg

Фото: Reuters

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