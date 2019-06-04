«Ригла» займет часть точек иркутской сети «Селеста»

Площади иркутской сети «Селеста» отойдут «Ригле», рассказал Vademecum источник в одной из фармкомпаний и подтвердил сотрудник «Селесты». «Ригла» займет только часть точек «Селесты», уточнил гендиректор «Риглы» Александр Филиппов.

Процесс, по его словам, еще не завершен, вероятнее всего, на площадях «Селесты» разместятся аптеки «Будь здоров!» (один из брендов сети наряду с «Риглой» и «Живикой»).

Сеть «Селеста» заняла 199-е место в рейтинге Vademecum «ТОП200 аптечных сетей России» по итогам 2018 года с выручкой в 340 млн рублей. На 1 января 2019 года она состояла из 21 аптеки. По данным СПАРК-Интерфакс, компанией владеет Ирина Дорофеева.

В арбитражных судах Нижегородской и Новосибирской областей рассматриваются иски фармдистрибьюторов «Фармкомплект» и «Катрен» к ООО «Селеста», головной компании иркутской сети. «Катрену» компания задолжала 15,4 млн рублей.

«Ригла» занимает 1-е место в рейтинге Vademecum с выручкой в 69,4 млрд рублей. В феврале 2019 года «Ригла» купила долю в ООО «Аптека №313», управляющем одноименной аптечной сетью в Нижнем Новгороде.

Фото: 2gis.ru

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