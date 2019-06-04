АФК «Система» построит R&D-лабораторию и производство за 4,5 млрд рублей

АФК «Система» анонсировала проект создания биотехнологической R&D-лаборатории полного цикла, которая займется научными разработками в области персонализированной терапии и диагностики рака, сердечно-сосудистых и психических заболеваний. Объект планируется разместить в Сколково, вместе с производственной инфраструктурой он потребует 4,5 млрд рублей инвестиций.

Планируется, что лаборатория будет базироваться на территории Международного медицинского кластера (ММК), сообщили Vademecum в АФК. В ММК создание R&D-лаборатории подтвердили.

Проект будет реализован в два этапа. АФК «Система» рассчитывает запустить лабораторию, вложив в нее около 500 млн рублей собственных средств до конца 2020 года. Здесь будут разрабатывать диагностические наборы и лекарства, оказывать услуги лабораторной диагностики, в том числе по госзаказу. Начать эту работу планируется уже в 2021 году.

Для дальнейшего финансирования проекта предполагается привлечь соинвесторов и займы. В 2025 году лаборатория пополнится производственной линией и сможет выпускать собственные разработки.

«Российский рынок медицинских биотехнологий обладает огромным потенциалом. Среднегодовые темпы роста сегментов рынка, в которых будет работать лаборатория, ожидаются на уровне 15–20%, при этом объем этих сегментов рынка к 2025 году вырастет более чем в 3,5 раза с 2018 года и превысит 180 млрд рублей», – прогнозирует потенциальный рынок управляющий партнер АФК «Система» Артем Сиразутдинов.

В конце марта 2019 года АФК «Система» заключила соглашение с Институтом цитологии и генетики Сибирского отделения РАН о создании медицинской лаборатории. На это «Система» готова направить «миллионы долларов», говорил тогда Сиразутдинов.

Источник: Коммерсантъ

Фото: medsi.ru

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