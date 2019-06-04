ГК «Медси» нарастила выручку за счет ОМС

АФК «Система» представила финансовую отчетность своих дочерних компаний за I квартал 2019 года. ГК «Медси» продемонстрировала рост выручки по сравнению с аналогичным периодом 2018 года на 47,8% – до 5,2 млрд рублей. Одним из драйверов стала работа в системе ОМС – в сегменте стационарного лечения.

Выручка выросла «за счет почти трехкратного роста объема стационарной помощи по ОМС, роста выручки сегмента ДМС до 2,1 млрд рублей (+33,1%), а также увеличения выручки сегмента физических лиц до 1,5 млрд рублей (+23,1%)», говорится в сообщении АФК.

Показатель OIBDA (Operating Income Before Depreciation And Amortization – операционный доход до вычета амортизации основных средств и нематериальных активов) составил 900 млн рублей, чистый долг – 900 млн рублей, CAPEX – 600 млн рублей. Клиники сети посетили 2,3 млн человек – на 15% больше, чем в I квартале 2018 года. Средний чек увеличился на 28,5% – до 2,3 тысячи рублей, при этом 40% выручки принесли клиники первичного приема, 30% – больницы.

Физлица принесли «Медси» 29% выручки, а 66% – работа по ОМС и ДМС.

Для других частных клиник, мало или совсем не задействованных в оказании услуг по программе госгарантий, рост выручки «Медси» непоказателен. Например, ГК «Мать и дитя» в I квартале 2019 года показала 11-процентную динамику, нарастив выручку до 3,8 млрд рублей. Группа тоже работает в системе ОМС, но делает в этом сегменте упор на экстракорпоральном оплодотворении, а не на лечении химиотерапии и высокотехнологичных операциях. Выручка «Мать и дитя» от ЭКО в I квартале 2019 года увеличилась на 15% – до 826 млн рублей, доля ОМС в ней составила 31%.

ГК «Медси» – один из крупнейших медицинских холдингов на российском рынке коммерческой медицины, на 100% принадлежащий АФК «Система». Сеть объединяет 25 клиник в Москве и Московской области, среди которых две детские клиники, две клинические больницы и три клинико-диагностических центра. В регионах России компания насчитывает 13 клиник, 70 медицинских пунктов на предприятиях, службу скорой медицинской помощи, службу помощи на дому, медицинский велнес-центр, а также два санатория.

В рейтинге Аналитического центра Vademecum «ТОП100 частных многопрофильных клиник по выручке в 2017 году» «Медси» заняла второе место с показателем 11,7 млрд рублей. Выручка ГК «Медси» за 2018 год увеличилась на 52% и составила 17,7 млрд рублей. Таким образом, группа обогнала бессменного лидера рейтинга – ГК «Мать и дитя».

Источник: АФК «Система»

Фото: clinics.msk.ru

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