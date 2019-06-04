В Казахстане увеличивают господдержку отечественных фармпроизводителей

С инициативой расширить список закупаемой Казахстаном продукции для лекарственного обеспечения пациентов в рамках ГОБМП в рамках существующих долгосрочных договоров между ОТП и единым дистрибьютором по закупу лекарств, выступил Комитет контроля и качества и безопасности товаров и услуг МЗ РК в ходе круглого стола с казахстанскими производителями фармпродукции.

Теперь локальным фармпроизводителям предстоит самостоятельно определить, производство каких медикаментов они готовы запустить для дальнейшей реализации в рамках ГОБМП. На основании заявок Министерство здравоохранения сформирует номенклатуру наименований препаратов и медизделий, после чего будут проведен долгосрочный закуп и в течение десяти лет казахстанские поставщики будут обеспечивать этими медикаментами казахстанцев. Главное условие – необходимо модернизировать производство или построить новое.

По словам председателя Комитета контроля качества и безопасности товаров и услуг МЗ РК Людмилы Бюрабековой, практика сотрудничества с ОТП в рамках долгосрочных договоров уже приносит свои результаты.

«Господдержка, способствующая развитию отечественного фармпроизводства – это вклад в обеспечение лекарственной безопасности страны. В случае долгосрочных договоров господдержка выражается в гарантии сбыта выпускаемой продукции. Благодаря этой поддержке за годы реализации этой программы фармотрасль стала одной из самых активно развивающихся в стране», — отметила Людмила Бюрабекова.

По словам исполняющего обязанности председателя правления ТОО «СК-Фармация» Берика Шарипа, сейчас таких договоров действует 64 с 35 ОТП, в рамках которых отечественные производители строят и модернизируют производство 4191 наименований лекарств и медизделий (961 лекарственных средств, 3230 медицинских изделий), и многие уже начали поставку продукции с маркировкой «Сделано в Казахстане».

Уже сейчас казахстанские пациенты получают бесплатно препараты отечественного производства для лечения заболеваний сердца, артериальной гипертензии, диабета, онкологии, ВИЧ и многих других. Всего в этом году поставляется 535 наименований лекарств и медизделий на сумму 50,5 млрд тенге, обеспечивая порядка 30% закупа единого дистрибьютора.

Инициатива по расширению номенклатуры производимых в Казахстане медикаментов позволит и дальше укреплять отечественную фармацевтическую промышленность.

Также в ходе круглого стола обсуждались внедряемого в стране ценового регулирования на фармацевтическую продукцию. В скором времени будет введен единый реестр предельных цен на все лекарственные препараты, зарегистрированные в стране. Сейчас производители проводят работу по регистрации цен на свои препараты.

gmpnews