FDA выпустило предупреждение о риске применения винпоцетин-содержащих БАДов

Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и лекарственных средств США (FDA) предупреждает, что употребление винпоцетин-содержащих биологически активных пищевых добавок (БАД) может представлять опасность для женщин детородного возраста. В соответствии с данными FDA и данными, полученным в рамках отчета Национальной токсикологчиеской программы Национального института здравоохранения, употребление винпоцетина может привести к выкидышу, сокращению веса плода и сказаться на его развитии.

Эти данные вызывают обеспокоенность экспертов FDA, так как винпоцетин-содержащие БАДы широко доступны для женщин детородного возраста. Ведомство рекомендует беременным женщинам и женщинам, готовящимся стать мамами, не принимать винпоцетин. Далее FDA рекомендует компаниям, которые занимаются реализацией БАДов с винпоцетином, убедиться в том, что их продукция имеет соответствующую маркировку, содержащую предостережение об их применении беременными женщинами и женщинами, которые могут забеременеть.

Винпоцетин – синтетическое соединение, которое входит в состав биологических активных добавок в качестве самостоятельного средства или в сочетании с другими веществами. Винпоцетин может быть указан на этикетке продукта, как экстракт Барвинка малого (Vinca minor). Винпоцетин-содержащие БАДы рекомендуются для потери веса и улучшения функций головного мозга, в частности, для улучшения памяти, внимания и умственной активности.

FDA также сообщает, что в некоторых странах винпоцетин входит в состав лекарственных препаратов и может продаваться по рецепту врача. В США реализация винпоцетина разрешена в составе БАДов, к которым предъявляются менее жесткие требования в области безопасности и эффективности в сравнении с лекарственными препаратами.

gmpnews