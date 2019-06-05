В Госдуме обсудят деятельность государственных фармпредприятий

20 июня 2019 г. в 16:00 в Госдуме состоится «круглый стол» на тему «Деятельность фармпредприятий с государственным участием при выполнении социально значимых мероприятий: проблемы законодательного регулирования».

В рамках мероприятия планируется обсудить следующие вопросы:

– недостатки и перспективы развития действующей системы организации закупок наркотических средств, психотропных веществ и их перекурсоров списка II в рамках Федерального закона 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;

– проблемы организации закупочной деятельности государственными и муниципальными аптечными сетями для розничной реализации;

– лекарственное обеспечение труднодоступных и малонаселенных территорий;

– оптимизация закупок препаратов в рамках программы ОНЛС.

К участию в «круглом столе» приглашены руководители и представители Минздрава России, Росздравнадзора, ФАС России, министерств здравоохранения субъектов РФ и фармацевтических предприятий.

Место проведения: г. Москва, ул. Охотный ряд, д. 1, зал №706.

Контактная информация: тел.: 8(495)921-16-80, office@agas.farm

Организатор мероприятия – Ассоциация государственных аптечных сетей (АГАС), которая представляет интересы и правовую защиту ГУП из различных регионов РФ. Миссия АГАС состоит в разработке единого государственного подхода и стандартов к лекарственному обеспечению граждан России.

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