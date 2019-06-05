Министр здравоохранения Красноярского края покидает свой пост

7 июня станет последним рабочим днем министра здравоохранения Красноярского края Виталия Денисова. О его готовящейся отставке «ФВ» писал в начале апреля: в медицинских кругах заговорили, что министр не справился с поставленными задачами. Заняв этот пост осенью 2018 г., Виталий Денисов оказался в центре лекарственного скандала.

Общественники подняли вопрос об эффективности закупок лекарственных препаратов для льготников. Оказалось, что уже летом 2018 г. Минздрав обратился к «Губернским аптекам» с просьбой отпускать препараты в долг, подкрепив ее гарантийным письмом. На осенней сессии Заксобрания депутатам пришлось одобрить поправки в бюджет на 217 млн руб., которые помогли компенсировать задолженность.

Сумма переходящего товарного остатка препаратов и медизделий на складах «Губернских аптек» на 1 января 2019 г составила 1,3 млрд руб. Эти лекарства приобретались в 2016-2018 гг. Наибольший остаток сформировался по заключенным в 2018 г. госконтрактам – более 1 млрд руб. (из них региональный Минздрав закупил препаратов на 501 млн руб., федеральный – на 558 млн руб.), еще 269 млн руб. из общей суммы – закупки декабря 2018 г.

По данным осведомленных источников, закупочная кампания 2019 г. проведена неэффективно. И летом Минздраву вновь придется просить об отпуске для льготников в долг, вот только Минфин в этот раз может не так лояльно отнестись к корректировке бюджета.

Среди наиболее вероятных кандидатур на пост министра называют Бориса Немика. Сейчас он руководит управлением организации ОМС территориального фонда ОМС, а еще недавно был заместителем министра. Его уход с этой должности прошел без комментариев, однако в медицинских кругах его связывают с конфликтом интересов, связанным с клиникой «Медюнион», которую возглавляет Марина Немик – супруга Бориса Марковича.

Фото: newslab.ru

Ольга Коберник

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