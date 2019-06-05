Sanofi проиграла в Германии патентный спор по препарату Praluent

В минувший вторник Верховный суд по гражданским делам Германии отклонил иск французского фармпроизводителя Sanofi («Санофи»), пытавшегося оспорить жалобу, выдвинутую компанией Amgen («Эмджен»), конкурентом из США, в отношении препарата для снижения уровня холестерина Praluent от Sanofi, сообщает агентство Reuters.

Последним ударом для Sanofi в затянувшемся патентном споре с Amgen, продающей конкурирующий препарат Repatha, стало решение германского верховного суда о том, что Sanofi не имеет прав на специальную лицензию, которая могла бы защитить часть ее бизнеса, связанного с продажами препарата Praluent.

Первоначально Amgen подала судебный иск против Sanofi в Германии в рамках судебной кампании в судах различных юрисдикций. Французского фармпроизводителя обвиняли в нарушении патента на препарат Repatha.

Оба препарата относятся к классу ингибиторов PCSK9, применяемых при устойчиво высоких уровнях холестерина. Они предназначены для лечения миллионов пациентов, которым не помогает терапия статинами.

Пока иск Amgen находится на стадии рассмотрения, Sanofi открыла новый «юридический фронт» и запросила в Патентном суде Германии лицензию на использование патента компании Amgen, чтобы обеспечить продолжение присутствия препарата Praluent на крупнейшем в Европе фармрынке Германии.

После того, как патентный суд отклонил этот иск в сентябре прошлого года, Sanofi обратилась в Верховный суд по гражданским делам Германии, но опять потерпела неудачу.

Однако, Praluent останется на рынке Германии, пока продолжается рассмотрение жалобы Amgen.

В феврале с.г. суд присяжных в США подтвердил действительность патентов Amgen на Repatha и отклонил очередной иск, внесенный Sanofi и ее партнером Regeneron Pharmaceuticals Inc («Редженерон Фармасьютикалз Инк.») в рамках длительного патентного спора.

Фото: ru.depositphotos.com

Татьяна Кублицкая

pharmvestnik