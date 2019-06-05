Bayer заключает с Arvinas соглашение о разработке ферментов, расщепляющих белки

По условиям сделки, компания Bayer («Байер») выплатит компании Arvinas («Арвинас») в общей сложности 197,5 млн долл. в виде поэтапных платежей, связанных с разработкой и исследованиями экспериментальных препаратов, сообщает FierceBiotech со ссылкой на информацию Bayer.

Авансовый платеж, связанный с разработкой ферментов, расщепляющих белки (ФРБ), для лечения сердечно-сосудистых, онкологических и гинекологических заболеваний, составит 17,5 млн долл. (15,5 млн евро). В рамках соглашения партнеры будут применять разработанную Arvinas технологию создания таргетных ФРБ к мишеням, выбранным компанией Bayer.

В начале этого года компания Arvinas начала исследования первого таргетного ФРБ у человека, по результатам которых превзошла показатели конкурентов из числа биотехнологических компаний и представителей Большой Фармы. Число компаний, охотящихся за Arvinas, отражает ажиотаж, связанный с потенциалом использования клеточных структур для расщепления болезнетворных белков вместо блокирования их активности.

Компания Bayer последней решилась инвестировать в данную идею. Используя деньги, полученные от нового партнера на исследовательские цели, Arvinas в течение следующих 4-х лет будет работать над «поражением» мишеней, выбранных Bayer.

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Татьяна Кублицкая

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