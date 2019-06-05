В водных артериях содержится опасный уровень антибиотиков

Мировые реки являются кладбищем антибактериальных препаратов. Их концентрация в некоторых голубых трассах превышает допустимые нормы в 300 раз. О результатах исследования британских ученых пишет газета Independent.

Согласно данным исследования, проведенного учеными Университета Йорка, Темза загрязнена пятью антибиотиками, причем концентрация одного из них – ципрофлоксацина – выше допустимой нормы в три раза.

Исследователи проанализировали концентрацию наиболее назначаемых антибиотиков в реках, протекающих в 72 странах мира, и обнаружили загрязнения в двух третях образцов. Ученые опасаются, что ситуация с лекарствами в водных артериях приведет к дальнейшему расцвету «супербактерий», не восприимчивых к существующим антибактериальным препаратам. По прогнозам ООН, к 2050 г. жертвами резистентности к антибиотикам станут 10 млн жителей планеты.

«Большинство генов резистентности патогенов имеют свое происхождение от бактерий в окружающей среде», – сказал в интервью газете The Guardian эколог-микробиолог Университета Экзетера проф. Уильям Гейз, не принимавший участия в исследовании.

Лекарственные препараты попадают в реки с продуктами жизнедеятельности людей и животных, а также из канализационно-очистных сооружений и фармпредприятий.

В одной из водных артерий в Бангладеш концентрация метронидазола выше допустимой нормы в 300 раз. Наиболее частый «гость» в реках – антибиотик триметоприм. Он встретился в 307 из 711 образцов воды.

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Илья Дугин

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