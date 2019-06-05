АФК «Система» покупает «Синтез» и «Биоком» у Marathon Group В водных артериях содержится опасный уровень антибиотиков » Минздрав закупает препараты для лечения высокозатратных нозологий Минздрав России объявил аукционы на поставку лекарственных препаратов в рамках реализации постановления Правительства Российской Федерации от 26.11.2018 № 1416 «О порядке организации обеспечения лекарственными препаратами лиц, больных гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, рассеянным склерозом, гемолитико-уремическим синдромом, юношеским артритом с системным началом, мукополисахаридозом I, II и VI типов, лиц после трансплантации органов и (или) тканей, а также о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации». — Микофеноловая кислота, таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой и/или таблетки кишечнорастворимые, покрытые оболочкой, 360 мг Начальная (максимальная) цена контракта: 206 325 554,40 руб.

Прием заявок заканчивается: 14.06.2019 09:00. — Микофеноловая кислота, таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой и/или таблетки кишечнорастворимые, покрытые оболочкой, 180 мг Начальная (максимальная) цена контракта: 46 574 109,00 руб. Прием заявок заканчивается: 14.06.2019 09:00. — Эптаког альфа (активированный), лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения, 4,8-5,0 мг (240-250 КЕД/240-250 тыс. МЕ) Начальная (максимальная) цена контракта: 607 144 677,81 руб. Прием заявок заканчивается: 14.06.2019 09:00. — Эптаког альфа (активированный), лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения, 2-2,4 мг (100-120 КЕД/100-120 тыс. МЕ) Начальная (максимальная) цена контракта: 500 481 990,78 руб. Прием заявок заканчивается: 14.06.2019 09:00. — Интерферон бета-1b, лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения и/или раствор для подкожного введения, 8-9,6 млн. МЕ Начальная (максимальная) цена контракта: 732 081 978,65 руб. Прием заявок заканчивается: 14.06.2019 09:00. — Идурсульфаза, концентрат для приготовления раствора для инфузий, 2 мг/мл, 3 мл Начальная (максимальная) цена контракта: 915 582 096,00 руб. Прием заявок заканчивается: 14.06.2019 09:00. Елена Сидорова

pharmvestnik