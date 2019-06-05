АФК «Система» покупает «Синтез» и «Биоком» у Marathon Group

АФК «Система» Владимира Евтушенкова ведет переговоры о покупке у Marathon Group курганского завода «Синтез» и ставропольского «Биокома». Ожидается, что соглашение будет подписано на стартующем 6 июня Петербургском международном экономическом форуме.

Об этом «Ведомостям» сообщили партнер одной из сторон потенциальной сделки и два источника, знающих о готовящемся соглашении. В «Системе» сделку не комментируют, в Marathon Group пока не ответили на запрос Vademecum.

АФК «Система» в декабре 2018 года вместе с ВТБ приобрела пакет акций фармкомпании «Оболенское». Доля «Системы» в «Оболенском» составила 11,7%, сумма сделки – 1,83 млрд рублей. В планах новых совладельцев объединить принадлежащую «Системе» компанию «Биннофарм» с «Оболенским»: совместное предприятие Alium будет выпускать 200 наименований препаратов и управлять четырьмя фармацевтическими заводами в Москве и Московской области. Завершить объединение производственных активов планируется в первой половине 2019 года.

Кроме того, в начале июня 2019 года АФК анонсировала проект создания биотехнологической R&D-лаборатории полного цикла на территории Международного медицинского кластера в Сколково. Здесь будут разрабатывать диагностические наборы и лекарства, оказывать услуги лабораторной диагностики. Планируется, что вместе с производственной инфраструктурой он потребует 4,5 млрд рублей инвестиций.

«Синтез» и «Биоком» управляются структурой Marathon Group – «Фарм-Центр». «Синтез» выпускает более 300 наименований препаратов и медизделий, из них около 30% производится из собственных субстанций. Предприятие намеревалось в 2019–2021 годах вложить в развитие 3,5 млрд рублей собственных средств, направив их на модернизацию производства антибиотиков и новую линию по выпуску гелей. Выручка «Синтеза» в 2018 году составила 8,5 млрд рублей.

«Биоком» специализируется на производстве антибактериальных средств, препаратов для лечения заболеваний центральной нервной системы и сердечно-сосудистых заболеваний. Выручка предприятия в 2017 году составила 811,4 млн рублей.

Marathon Group Александра Винокурова и Сергея Захарова и ГК «Ростех» в начале 2018 года подписали соглашение об объединение фармацевтических активов. Блок-пакет «Нацимбио» должен был отойти Marathon Group, а «Ростеху» – 49% группы «СИА». «Синтез» тоже должен был войти в сделку. Позже Marathon Group продал фармдистрибьютора «СИА» «Магниту».

Источник: Ведомости

Фото: kurgan.ru

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