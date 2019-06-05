Телемедицинские точки в отделениях Почты России поставит «ММТ»

Компания-разработчик «Мобильные медицинские технологии» (ММТ) установит телемедицинские комплексы в отделениях Почты России. Первые такие точки появятся в Ульяновской области с июля 2019 года.

Опытный образец телемедицинского комплекса планируется представить на Петербургском международном экономическом форуме – 2019.

Такие установки в отделениях Почты России позволят получить дистанционную консультацию терапевта, повторно проконсультироваться после очного визита к лечащему врачу, а также измерить артериальное давление, сделать ЭКГ и предоставить врачу доступ к полученным данным. Планы заняться телемедициной гендиректор «Почты России» Николай Подгузов анонсировал еще осенью 2018 года.

Во сколько Почте России обойдется одна такая телемедицинская точка, стороны не раскрывают.

Консультировать посетителей почтовых отделений будут врачи сервиса «Онлайн Доктор», которым управляет ММТ. Стоимость консультации в нем стартует от 800 рублей. Какие цены будут предложены в почтовых точках, в ММТ уточнить отказались.

Такие кабинки в 2017 году презентовали ГК «Эркафарм» и служба для вызова врачей на дом Doc+ для сети аптек «Озерки» и «Доктор Столетов». В конце 2017 года аналогичный пилотный проект запустил и сервис DocDoc в одном из офисов Сбербанка.

Компания «Мобильные медицинские технологии» разрабатывает и управляет сервисами дистанционных консультаций. В ее портфеле проекты «Онлайн Доктор» и «Педиатр 24/7», а также приложения, разработанные для других компаний, например, «Ростелеком», «Билайн» и другие.

Среди инвесторов ММТ – структура группы «Ташир» Самвела Карапетяна и Genome Ventures, одним из партнеров которой выступает бывший руководитель Администрации Президента России Александр Волошин. Выручка компании в 2017 году, по данным СПАРК-Интерфакс, составила 70,9 млн рублей, убыток – 18,9 млн рублей.

Фото: lookpost.ru

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