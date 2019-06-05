Полиэфирэфиркетон российского производства будет применяться в медицинской отрасли

Ростех разработал технологию первого в стране промышленного производства сверхустойчивого полимера для использования в высокотехнологичных отраслях. Опытные партии полиэфирэфиркетона (ПЭЭК) уже поставляются заказчикам, в числе которых предприятия Ростеха, Росатома и Роскосмоса.

Полиэфирэфиркетон предназначен для эксплуатации в экстремальных условиях: при высоких температурах и в химически агрессивной среде. Он устойчив к механическим и электрическим нагрузкам, а также к радиационному излучению в открытом космосе.

Технология синтеза ПЭЭК разработана и запатентована Институтом пластмасс имени Г.С. Петрова (входит в холдинг «РТ-Химкомпозит»). На настоящий момент это предприятие уже организовало малотоннажное производство полимера, сейчас идет работа над технологией промышленного производства.

«Полиэфирэфиркетон – один из самых востребованных и перспективных полимеров нашего времени. Благодаря высокой биосовместимости и схожим с натуральной костной тканью параметрам ПЭЭК с успехом применяется для создания имплантатов при лечении травм позвоночника, в черепно-лицевой пластике и стоматологии», — подчеркнул генеральный директор АО «РТ-Химкомпозит» Кирилл Шубский.

ПЭЭК устойчив к температурам от 200 до 260 °С и сохраняет свои свойства вплоть до 330 °С. При этом он работоспособен при низких температурах около минус 196 °С. Сверхустойчивость этого материала позволяет использовать его во многих отраслях, включая медицину.

«Потребность российской промышленности в ПЭЭК оценивается в 27 тонн в год на период 2019-2024 гг., и пока основные поставки идут из стран Европы и США. Технология, разработанная холдингом «РТ-Химкомпозит» Госкорпорации Ростех в рамках решения задачи по импортозамещению, позволит полностью заменить иностранные аналоги», — заявил исполнительный директор Госкорпорации Ростех Олег Евтушенко.

gmpnews