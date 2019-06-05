Abbott подпишет меморандум о сотрудничестве в рамках ПМЭФ-2019

В рамках предстоящего Петербургского Международного Экономического Форума (ПМЭФ) при поддержке Министерства здравоохранения РФ и Министерства труда и социальной защиты РФ состоится подписание Меморандума о сотрудничестве между Российским союзом промышленников и предпринимателей и компанией Abbott о партнерстве в сфере национальных проектов «Демография» и «Здравоохранение», направленного на поддержку женского репродуктивного здоровья для достижения суммарного коэффициента рождаемости 1,7 и увеличение продолжительности активного долголетия женщин.

Елена Карташева, генеральный директор Abbott в России:

«Роль женщины в современном обществе становится все более сложной и многозадачной, и мы хотим помочь ей добиться успеха во всех сферах: родить детей, развиваться профессионально, получать удовольствие от активной продолжительной жизни. Наша цель – помочь женщинам оставаться здоровыми и полностью реализовать свой потенциал».

О компании Abbott:

На протяжении 130 лет компания Abbott является мировым лидером в области медицины и помогает людям жить полной жизнью на всех ее этапах, разрабатывая новые продукты и технологии в таких областях как диагностика, исследование крови, питание, производство коронарных стентов, широкого спектра малоинвазивных медицинских устройств. Компания производит лекарственные средства, которым доверяют во всем мире, помогая пациентам с диабетом эффективно управлять заболеванием.

В мире Abbott является одной из крупнейших диверсифицированных компаний в области здравоохранения. В компании работает 103 000 сотрудников в 160 странах.

В России Abbott является одним из первых иностранных инвесторов, открыв производство детского питания 40 лет назад в СССР. В 2014 г. Abbott приобрела «Верофарм» и начала масштабную модернизацию предприятий, планомерно осуществляя перенос технологий и локализацию производства лекарственных препаратов в России. Производственные мощности Abbott представлены в п. Вольгинский Владимирской области, Белгороде и Воронеже. Численность сотрудников компании в России составляет свыше 3500 человек.

Компания является стратегическим инвестором и способствует развитию современной системы здравоохранения, стремясь к тому, чтобы качественные лекарственные средства и инновационные медицинские технологии становились доступными большему числу людей в России.

gmpnews