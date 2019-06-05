FDA приняло заявку на регистрацию комбинированного препарата для лечения диабета 2-го типа

Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) приняло заявку на регистрацию применения исследуемого комбинированного препарата с фиксированной дозой эмпаглифлозина (empagliflozin), линаглиптина (linagliptin) и метформина (metformin) с пролонгированным высвобождением для лечения взрослых с диабетом 2-го типа, об этом говорится в совместном заявлении компаний Boehringer Ingelheim и Eli Lilly.

«Миллионы людей с диабетом 2-го типа принимают несколько лекарств для контроля своего состояния, — напомнил Мохамед Ид, вице-президент по клиническим разработкам и медицинским вопросам компании Boehringer Ingelheim Pharmaceuticals, Inc. — В случае одобрения FDA, комбинированный препарат станет одним из первых препаратов с тремя взаимодополняющими механизмами действия, который поможет контролировать уровень глюкозы в крови у взрослых больных с диабетом 2-го типа».

Эмпаглифлозин, продаваемый в США под брендом Jardiance®, представляет собой ингибитор натрий-глюкозопротранспортера-2 (SGLT-2), который удаляет избыток глюкозы через мочу, блокируя повторное поглощение глюкозы почками. Линаглиптин, который реализуется в США под маркой Tradjenta®, является ингибитором дипептидилпептидазы-4 (DPP-4), который контролирует глюкозу путем увеличения гормонов, стимулирующие поджелудочную железу к выделению инсулина и печень для производства меньшего количества глюкозы. Метформин, который уменьшает выработку глюкозы в печени, обеспечивает всасывание глюкозы в кишечнике и улучшает чувствительность организма к инсулину, является наиболее часто назначаемым начальным препаратом для лечения диабета 2-го типа.

«Boehringer Ingelheim и Lilly обеспечивают широкий спектр вариантов лечения с целью улучшить общий уход и результаты лечения у взрослых с диабетом 2-го типа, — сказал Шерри Мартин, вице-президент по медицинским вопросам компании Lilly. — Мы рассчитываем на сотрудничество с FDA, чтобы обеспечить доступность данного комбинированного препарата в надежде на то, что он поможет взрослым больным диабетом 2-го типа вести нормальный образ жизни».

gmpnews