FDA одобрило препарат для лечения эпизодической кластерной головной боли

Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) одобрило препарат Emgality (galcanezumab-gnlm) для проведения инъекций при лечении эпизодической кластерной головной боли у взрослых.

«Emgality является первым препаратом, разрешенным FDA, который сокращает частоту приступов эпизодической кластерной головной боли, крайне болезненной и часто изнурительной болезни, — подчеркнул Эрик Бастингс, заместитель директора Отдела неврологических препаратов в Центре FDA по оценке и исследованиям лекарств. — FDA обязуется продолжать работать с разработчиками лекарств, чтобы обеспечить лечение пациентам, которым не подходит данный препарат», — добавил он.

Кластерная головная боль – это резко выраженная серия приступов болевого синдрома в областях проекции головного мозга на стенки черепной коробки в ограниченный период времени (от нескольких недель до нескольких месяцев) с последующей длительной ремиссией. Головные боли сопровождаются такими симптомами, как покраснение глаз, появление слез, закупорка носовой полости, прилив крови к лицу и потоотделение. Эффективность препарата Emgality для лечения эпизодической кластерной головной боли была продемонстрирована в рамках клинического исследования, где сравнивали результаты применения препарата с плацебо у 106 пациентов.

«Эпизодическая кластерная головная боль носит губительный характер для здоровья пациентов. Одобрение препарата Emgality для ее лечения является важной вехой, поскольку оно представляет собой новый долгожданный вариант лечения для тех, кто страдает от этой болезни», — отметила Кристи Шоу, президент Lilly Bio-Medicines.

gmpnews