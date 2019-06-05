Глобальные продажи лекарств к 2024 году вырастут до $1,18 трлн

Агентство EvalutePharma опубликовало прогноз, согласно которому к 2024 году объем мирового фармрынка достигнет $1,18 трлн. Основными направлениями роста аналитики называют рецептурные лекарственные средства – препараты для иммунной терапии рака, генные и клеточные продукты.

По оценкам Evaluate, лидером продаж, обогнав Novartis и Roche, станет компания Pfizer, прогнозируемая выручка которой в 2024 году вырастет до $51,2 млрд.

Бестселлером-2024, с продажами на $17 млрд против $7 млрд в 2018-м, обещает стать Китруда (пембролизумаб) от MSD для иммунной терапии рака.

Китруда, считают в Evaluate, сменит прежнего лидера – Хумиру (адалимумаб) для лечения аутоиммунных заболеваний. Биоаналоги адалимумаба уже вышли в Европе, а американский патент может быть аннулирован в 2023 году. Продажи Хумиры на глобальном рынке в 2018 году составили $20 млрд, а к 2024 упадут до $12 млрд.

Обладателем самых дорогих проектов аналитики называют Vertex с портфелем зарегистрированных и находящихся в разработке лекарств для лечения муковисцидоза. Общая стоимость пайплайна Vertex оценивается в $20 млрд.

Объем отечественного фармрынка в 2018 году, по заявлению Минпромторга, составил 1,28 трлн рублей.

Источник: Evaluate Pharma

Фото: studentsforliberty.org

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