Создание еще одного современного фармзавода – значимый шаг для «Р-Фарм»

Соглашение об осуществлении промышленно-производственной деятельности компании «Р-Опра» в особой экономической зоне «Технополис Москва» подписано на Петербургском международном экономическом форуме — ПМЭФ-2019. Объем инвестиций проекта составляет 5,37 млрд рублей.

Документ предполагает организацию промышленного производства лекарственных препаратов госпитального и льготного сегмента для терапии кардиологических, онкологических, психиатрических, заболеваний дыхательных путей, а также рассеянного склероза и хронической почечной недостаточности.

«Группа компаний «Р-Фарм», один из акционеров «Р-Опры», 18 лет занимается препаратами для терапии самых сложных, социально значимых заболеваний. Нами накоплен обширный опыт по разработке, производству и коммерциализации инновационных лекарств, – сообщил председатель совета директоров группы компаний «Р-Фарм» Алексей Репик. – Мы с удовольствием делимся своими компетенциями и знаниями и не сомневаемся, что они станут прочной основой для производства лекарственных средств на базе предприятия «Р-Опра». Создание еще одного современного фармацевтического завода – значимый шаг для «Р-Фарм», и, что особенно важно, новая площадка будет организована в Москве – в городе, где существуют все условия для комфортной жизни и ведения бизнеса».

«Размещая в Москве высокотехнологичные производства, столичное правительство преследует сразу несколько целей. Во-первых, обеспечение жителей рабочими местами, во-вторых, экономические выгоды от производства продуктов с высокой добавленной стоимостью, в-третьих, создание конкурентных продуктов для импортного и экспортного использования, в-четвертых, укрепление имиджа города, как промышленной столицы», — отметил заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Доля планируемой к производству продукции ООО «Р-Опра» составляет до 4-5% от ежегодного объема потребления лекарственных препаратов, закупаемых для государственных и муниципальных нужд.

«Проект крайне актуален для Москвы с экономической точки зрения, так как это крупные инвестиции – 5,37 млрд рублей и создание 270 рабочих мест. Локализация в столичной ОЭЗ позволит компании использовать весь комплекс мер поддержки, предусмотренных для резидентов ОЭЗ, и реинвестировать сэкономленные средства в развитие проекта. Таким образом город участвует в развитии перспективных и нужных производств», — подчеркнул глава Департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы Александр Прохоров.

«Цена лекарств будет максимально доступной для широкого круга потребителей благодаря реализации выигранного конкурса на право заключения госконтракта на поставку лекарственных препаратов между городскими властями и «Р-Опра». Важно, что производство медикаментов разместится на территории столичной ОЭЗ — это еще раз подчеркивает успех и востребованность индустриальной площадки у инвесторов», — сказал генеральный директор ОЭЗ «Технополис «Москва» Игорь Ищенко.

gmpnews