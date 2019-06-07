Минпромторг открывает сбор предложений по современным технологиям в рамках СПИК

Три законопроекта о новой модели СПИК были приняты Госдумой 28 мая 2019 года, благодаря им будет сформирован новый механизм СПИК, который привлечет долгосрочные негосударственные инвестиции в высокотехнологичные проекты.

В рамках новой модели заключение специальных инвестиционных контрактов в отношении инвестпроектов по разработке или внедрению современных технологий теперь будет осуществляться на основе специального перечня, утвержденного Правительством. Минпромторг России приглашает производителей, общественные и экспертные организации, органы государственной власти принять участие в формировании перечня, заполнив форму в ГИСП.

Технология признается современной, если ее применение позволяет осуществлять производство конкурентоспособной на мировом рынке промышленной продукции либо продукции, не имеющей аналогов, производимых на территории Российской Федерации. Предложения по проектам формирует Минпромторг России, привлекая федеральные органы исполнительной власти, уполномоченные на заключение СПИК (Минсельхоз России и Минэнерго России), а также субъекты деятельности в сфере промышленности.

Заявляя о своих технологиях и добавляя их в перечень, производители получают возможность как участвовать в заключении СПИК, так и продвигать свои технологии в рамках специнвестконтрактов.

Заполнить форму авторизованные пользователи могут на платформе Государственной информационной системы промышленности по ссылке: https://gisp.gov.ru/techspic2/

gmpnews