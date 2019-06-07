Сергей Цыб: развивать инновации в условиях нехватки финансирования – это высший пилотаж

В рамках Петербургского международного экономического форума состоялась сессия «Инновационное развитие фармацевтической и биотех-отрасли в России: условия успеха», модератором которой выступил Юрий Крестинский, главный исполнительный директор по индустрии здравоохранения ПАО «Сбербанк».

По словам ведущего сессии, в последние годы российские ученые уже сумели продемонстрировать научному сообществу и бизнесу свои успешные проекты в области медицинских и биотехнологических разработок, но перед фармацевтической и медицинской отраслями страны стоит вполне амбициозная задача – не просто создавать новые биофармацевтические продукты в лабораториях R and D, но и активно выводить их на рынок, делая их доступными для российских пациентов как можно быстрее.

В этой ситуации перед специалистами встает немало вопросов, ответы на которые можно найти только в совместных дискуссиях. Например, какие модели развития инноваций в фармацевтических и медицинских компаниях являются наиболее успешными? Реально ли осуществлять инновационное развитие в одной отдельно взятой стране или необходима интеграция с мировым сообществом? Наконец, как найти баланс между высокозатратным процессом создания современных оригинальных продуктов и весьма ограниченными финансовыми возможностями системы здравоохранения?

«Развивать отрасль в условиях нехватки финансирования – это высший пилотаж», – считает Сергей Цыб, первый заместитель министра промышленности и торговли РФ. По мнению чиновника, в результате выполнения программы «Фарма-2020» пришло понимание того, что инновации в конечном итоге приносят государственному бюджету значительную экономию: «Например, создание отечественных биоаналогов и вывод их на рынок сэкономили немало средств, и в будущем государство продолжит разрабатывать эффективные механизмы поддержки компаний, занимающихся созданием инновационных продуктов. В частности, здесь, на ПМЭФ, принято решение о создании Минпромторгом совместно с Российской венчурной компанией специального фонда для финансирования проектов на самых ранних этапах – еще до момента выхода продукта на доклинические исследования».

При этом, уверен эксперт, важно внедрять фармакоэкономический анализ входящих на рынок новых препаратов: далеко не всегда инновационный продукт показывает более высокую эффективность по сравнению с прежним классом препаратов, а стоит при этом намного дороже.

По мнению Алексея Басова, заместителя генерального директора АО РВК, биомедицинский сегмент в структуре российского венчурного рынка пока составляет всего несколько процентов, хотя на мировом рынке он стремительно растет и занимает второе место после продуктов software.

«При этом сам российский венчурный рынок растет очень быстро – на 80% за прошлый год», – отметил г-н Басов, подчеркнув, что одной из главных проблем является неумение российских ученых «приземлять в рынок» свои разработки, и необходимо их этому учить, одновременно формируя финансовые механизмы поддержки биомедицинских компаний.

«Данная область бизнеса – в зоне высокого риска, – заметил Алексей Басов. – Например, в мире сегодня зарегистрировано всего сорок биомедицинских клеточных продуктов и две с половиной тысячи – на стадии клинических исследований. При этом до коммерциализации дойдет, в лучшем случае, половина».

Сергей Цыб заверил собравшихся, что его ведомство уже разрабатывает наиболее эффективные меры поддержки биомедпрома.

«Мы постараемся быть там, где частному инвестору тяжело. Уже сегодня фармацевтическое и биомедицинское направления занимают треть нашего инвестиционного портфеля», – сказал Сергей Цыб.

Фото: Ольга Островская

Ольга Островская

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