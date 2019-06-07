В Ярославской области будет создан медико-фармацевтический кластер

Холдинг «Росэлектроника» Госкорпорации Ростех создаст медико-фармацевтический кластер в Ярославской области. Соглашения о сотрудничестве с правительством региона были подписаны в ходе Петербургского международного экономического форума. Общая сумма инвестиций в проект составит более 1 млрд руб.

Медико-фармацевтический кластер будет создан на территории опережающего социально-экономического развития в г. Ростове Великом. Подписи под соглашениями о сотрудничестве поставили генеральный директор концерна «Вега» Вячеслав Михеев и губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов.

В состав кластера войдет производство гемостатических рассасывающихся материалов на основе чешских технологий и предприятие по выпуску инъекционных медицинских игл полного цикла мощностью до 700 млн изделий в год, включая игольные заготовки, дентальные иглы и иглы для вакуумных систем забора крови.

В рамках проекта концерн «Вега» (входит в «Росэлектронику») также займется централизацией клинико-диагностических лабораторий на территории Ярославской области. Такой подход позволит сократить расходы бюджета на лабораторные исследования не менее чем на 20%.

Источник: Госкорпорации Ростех

pharmvestnik