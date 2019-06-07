Abbott и РСПП будут сотрудничать в сфере поддержания женского здоровья

Меморандум о сотрудничестве между Российским союзом промышленников и предпринимателей и компанией Abbott о партнерстве в сфере национальных проектов «Демография» и «Здравоохранение» подписан на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

Долгосрочное сотрудничество включает меры своевременной диагностики и лечения заболеваний женской репродуктивной системы; улучшение стандартизации, эффективности диагностики и лечения; развитие скрининга, в том числе проведение медицинских осмотров на предприятиях и совершенствование регулирования в области охраны труда; образование врачей по вопросам сохранения женского здоровья и беременности; проведение информационно-социальных мероприятий в различных регионах России с целью поддержания здоровья работающих женщин и увеличения продолжительности активного долголетия.

Напомним, что реализация нацпроектов направлена на достижение суммарного коэффициента рождаемости 1,7 и увеличения продолжительности активного долголетия женщин. В этой связи главный внештатный гинеколог РФ Лейла Адамян указала на особое значение «системного внедрения принципов доказательной медицины».

«Подписание документа свидетельствует о намерениях реализовать комплексные меры для совершенствования охраны здоровья работающих женщин, — отметил президент РСПП Александр Шохин. — Кардинальное решение данного вопроса возможно лишь на основе системного межведомственного подхода при активном вовлечении бизнес-сообщества».

«Здоровая нация начинается со здоровой женщины, — подчеркнула генеральный директор Abbott в России Елена Карташева. — Мы рады возможности сотрудничества с государством, медицинским сообществом и пациентами, чтобы в российских семьях рождалось больше детей, и чтобы помочь женщинам старшего возраста чувствовать себя лучше и моложе, наслаждаясь активным долголетием».

Фото: Abbott

Сергей Рякин

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