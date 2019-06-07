Благотворительный фонд «Протек» передал больницам Московского региона лекарства на 2 млн рублей

23 и 24 мая благотворительный фонд «Протек» вручил сертификаты на лекарственную помощь на сумму 2 млн руб. Раменской ЦРБ и городской клинической больнице №4 г. Москвы.

Ассортимент лекарств, которые можно получить по этому документу, (препараты для лечения сердечно-сосудистой системы, противовоспалительные, спазмолитические и антибактериальные средства), представлен продуктами компаний Guangdong Yichao Biological CN, Gedeon Richter, «Сотекс», Nobel, Krka.

«Благотворительный фонд «Протек» оказывает лекарственную помощь лечебным учреждениям в рамках программы «Здоровье – людям». Партнерами фонда стали более 50 производственных компаний, аптечных сетей, некоммерческих организаций. Благодаря им в 2018 году помощь получили более ста организаций на общую сумму 40,1 млн рублей», – отметил генеральный директор благотворительного фонда «Протек» Николай Полянский.

«Мы благодарны благотворительному фонду за регулярную безвозмездную передачу лекарственных препаратов в адрес нашей больницы, что позволяет оказывать своевременную и качественную помощь пациентам, – сказал главный врач ГБУЗ «ГКБ №4 ДЗМ» Георгий Мелконян. – В 2019 году благотворительный фонд «Протек» осуществил поставку лекарственных препаратов в наше учреждение на общую сумму порядка 2 млн рублей».

«Благотворительный фонд «Протек» неоднократно помогал Раменской центральной районной больнице, в больших объемах удовлетворяя ее потребности в медикаментах. Сейчас мы начинаем подготовку к открытию отделения, направленного на помощь пациентам, страдающим ревматоидными болями. Есть договоренность, что благотворительный фонд поможет обеспечить новое стационарное отделение дорогостоящими препаратами от артритов и артрозов», – поделился планами главный врач ГБУЗ Московской области «Раменская ЦРБ» Андрей Фадеев.

В апреле первая партия лекарственной помощи от благфонда «Протек» на сумму 665,5 млн руб. поступила в Саратовскую городскую клиническую больницу № 10.

Источник: ЦВ «Протек»

pharmvestnik