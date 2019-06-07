АФК «Система» купит доли Marathon Group в «Синтезе» и «Биокоме»

АФК «Система» и Мarathon Group на ПМЭФ объявили о подписании обязывающей документации о приобретении долей в двух фармацевтических компаниях — «Курганское общество медицинских препаратов и изделий «Синтез» (далее — «Синтез») и «Биоком». Как говорится в официальном сообщении, закрытие сделки ожидается в течение трех месяцев, после получения одобрения ФАС и выполнения иных отлагательных условий. Цена сделки зависит от ряда оговоренных сторонами условий.

После покупки «Синтез» и «Биоком» могут войти в состав фармкомпании Alium, в которую куда входят «Оболенское» и «Биннофарма». В итоге объединенная компания Alium войдет в топ-3 российских фармацевтических компаний в коммерческом сегменте. Продуктовый портфель Alium будет включать более 500 наименований, а производственные мощности представлены шестью фармацевтическими производственными комплексами в Москве и Московской области, Кургане и Ставрополе.

«Возможность приобретения компаний «Синтез» и «Биоком» является инвестиционно привлекательной для АФК «Система». Эти компании имеют устойчивые рыночные позиции. Кроме того, мы видим прекрасные возможности по реализации синергетических эффектов при их объединении с Фармацевтическим предприятием «Оболенское» и «Биннофарм», ­– отметил президент АФК «Система» Андрей Дубовсков.

«Мы рады, что наши активы становятся частью нового амбициозного проекта, и желаем команде АФК «Система» успеха», – добавил президент Marathon Group Александр Винокуров.

Эксперты примерно сходятся в оценке двух заводов – «Синтеза» и «Биокома». Гендиректор DSM Group Сергей Шуляк полагает, что без учета долга заводы можно оценить в 15–16 млрд руб. Директор по развитию аналитической компании RNC Pharma Николай Беспалов говорит, что «Синтез» может стоить 10-12 млрд. руб. Иван Глушков считает, что если государство введет систему соплатежей за лекарства, объем продаж заводов Marathon Group вырастут и их можно оценить в 30 млрд руб., в обратном случае – 10 млрд руб.

Однако стоит отметить, что в сделке участвуют только доли Мarathon Group в этих заводах: в ОАО «Синтез» – 46,51% (32,38% у «Нацимбио», еще 13,68% – в Национальном расчетном депозитарии), в ЗАО «Биоком» – 75,1% (24,9% у четырех физических лиц).

Елена Калиновская

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