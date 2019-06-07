Эксперт: Лекарственные препараты – это не вся медицина

Междисциплинарный подход и комплексные решения – единственно возможный путь для развития эффективного здравоохранения в России.

К такому выводу пришли участники сессии «Национальный проект «Здравоохранение». Борьба с неинфекционными заболеваниями в действии», который прошел на площадке «Здоровое общество» в рамках ПМЭФ.

В частности, генеральный директор ФГБУ «Центр экспертизы и контроля качества медицинской помощи» Виталий Омельяновский подчеркнул, что никакие инновации не принесут желаемого эффекта и не оправдают ожидания, если все звенья цепи в системе здравоохранения не будут увязаны между собой. В противном случае проекты будут носить однонаправленный характер и окажутся малоэффективными.

«Эффект лекарственных препаратов мы оценивать научились неплохо. Но лекарственные препараты – не вся медицина», – отметил эксперт.

По его словам, сегодня важно совершенствовать не только технологии, но также применить инновации и в вопросах организации здравоохранения.

«И, когда мы обсуждаем ту или иную инициативу, предложение, надо оценивать в комплексе его клинико-, медико-, социальную и экономическую эффективность. И только на основе этой оценки принимать управленческие решения», – акцентировал внимание г-н Омельяновский.

Светлана Белогубцева

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