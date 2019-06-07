Пять фармкомпаний совместно доработают технологию внутриклеточной доставки препаратов

Компании Amgen («Амджен») и Takeda («Такеда») присоединятся к трем другим компаниям Большой Фармы – Sanofi («Санофи»), GlaxoSmithKline («ГлаксоСмитКлайн»; GSK) и Janssen («Янссен») – для дальнейшей разработки технологии внутриклеточной доставки препаратов от компании Feldan Therapeutics («Фелдан Терапьютикс»), сообщает In-Pharma Technologist.

Feldan Therapeutics является частью проекта «Квантовый скачок» (Quantum Leap), организованного канадским консорциумом в сфере биофармацевтических исследований CQDM с целью поддержки биотехнологической компании пятью крупнейшими фармкомпаниями.

Amgen и Takeda последними подключились к исследовательской программе, выполняемой Feldan – биотехнологической компанией, проводящей доклинические исследования и осуществляющей разработку технологии Feldan Shuttle для доставки белков непосредственно внутрь клеток.

Технология позволяет доставлять активные нуклеазы, факторы транскрипции, антитела и пептиды к терапевтическим мишеням и при этом потенциально обходить «препятствия», т.е. не вызывать нежелательных изменений клетки-хозяина и расщепления средства доставки (shuttle) в течение 4 часов после доставки препарата.

Amgen и Takeda обеспечат финансирование данного проекта; общая сумма средств, привлеченных для дальнейшего продвижения работы Feldan, составляет 1,2 млн долл. (1,07 млн евро). Кроме того, пятерка фармкомпаний – партнеров проекта сможет назначить научного руководителя команды исследователей.

Консорциум CQDM привлекает различных игроков рынка для ликвидации объединенными усилиями разрыва в финансировании между академическими институтами и компаниями частного сектора при проведении исследований ранних стадий.

В общей сложности, данная организация привлекла 68 млн долл. от 13 фармкомпаний (включая Pfizer («Пфайзер»), AstraZeneca («АстраЗенека») и Novartis («Новартис»)) для реализации различных проектов из своего портфеля.

Фото: ru.depositphotos.com

Татьяна Кублицкая

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