Novartis намерен производить лекарства от рака в России Общественная палата просит отменить инспекцию заводов, производящих орфанные препараты » Оливье Брандикур покинет пост исполнительного директора Sanofi Исполнительный директор французской фармацевтической компании Sanofi («Санофи») Оливье Брандикур покинет свой пост 1 сентября 2019 г., сообщает FirstWord Pharma со ссылкой на заявление компании. Его сменит Пол Хадсон, ныне возглавляющий фармацевтическое подразделение Novartis («Новартис»). Комментируя назначение Пола Хадсона, председатель совета директоров Sanofi Серж Вайнберг отметил, что его опыт позволит адаптировать компанию к новым стратегическим задачам, в частности сфере R&D и цифровых технологий. До Novartis Пол Хадсон занимал различные должности в компаниях AstraZeneca («АстраЗенека») и Schering-Plough («Шеринг-Плау»). Как заявили в Novartis, должность руководителя фармподразделения займет Мари-Франс Шудин, в настоящее время она возглавляет французскую биотехнологическую компанию Advanced Accelerator Applications («Эдвансд Экселерейтор Эпликейшнз»), являющуюся подразделением Novartis. Илья Дугин

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