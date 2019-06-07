Novartis намерен производить лекарства от рака в России

На стенде Рязанской области на Петербургском международном экономическом форуме 6 июня прошло подписание Соглашения о взаимопонимании в отношении инвестиционного проекта по производству лекарственных препаратов на территории Российской Федерации между ООО «Новартис Фарма» и ООО «Скопинфарм».

Компания «Новартис» планирует расширить портфель инновационных продуктов, которые будут локализованы в России, с углублением до стадии производства готовой лекарственной формы из фармацевтической субстанции 6 инновационных лекарственных препаратов. Эти препараты предназначены для лечения онкологических и гематологических заболеваний и будут производиться на заводе «Скопинфарм» в Рязанской области. Соглашение о взаимопонимании было подписано Натальей Колеровой, генеральным директором ООО «Новартис Фарма» и Ингой Нижарадзе, генеральным директором ООО «Скопинфарм» в присутствии губернатора Рязанской области Николая Любимова и первого замминистра промышленности и торговли РФ Сергея Цыба.

Документ предусматривает взаимовыгодное сотрудничество сторон по глубокой локализации шести уникальных, инновационных онкологических препаратов. Объем инвестиций составит порядка 3 млрд руб.

«Это важнейший проект по производству препаратов против онкологии, которые не производятся сейчас в России и закупаются за границей. У нас в Скопине будут делать медикаменты для всей страны», – сказал губернатор.

В рамках проекта «Новартис» предоставит ООО «Скопинфарм» активные фармсубстанции, технологии, производственный опыт и необходимые консультационные услуги.

«Мы нацелены на то, чтобы максимально развивать высокотехнологичную сферу, и поэтому проект, который будет осуществлен в Рязанской области в сфере онкологии, станет серьезным вкладом в том числе и в реализацию Федерального проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями». Учитывая, что запуск производства намечен на 2023 год, в 2023-2024 годах лекарственные препараты будут поступать в систему здравоохранения уже с российской площадки», – отметил Сергей Цыб.

Источник: Сообщение компаний

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