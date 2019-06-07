Эксперт: Мы видим, что одни и те же картели кочуют по миру

Поиску путей и баланса между интересами бизнеса и государства была посвящена сессия ПМЭФ «Глобальные игроки фармацевтического рынка и страны БРИКС: содержательный диалог о правилах честной игры и равной конкуренции».

Участники дискуссии единогласно сошлись на том, что настало время более тщательной проработки нормативно-правовых документов в этом отношении. Данная проблема актуальна для многих стран мира. В частности, на сессии ПМЭФ опытом решения этой проблемы в своей стране поделился член Комиссии по вопросам конкуренции Южно-Африканской Республики, комиссионер Тембинкоси Бонакеле. Он привел в пример кейс по снижению цен на ЛП для лечения ВИЧ – пример, который был реализован в ЮАР при участии НКО.

«Общественники провели расследование и выяснили, что цены на лекарственные препараты необоснованно высоки. Мы изучили этот вопрос, и информация подтвердилась», – рассказал эксперт.

В результате переговоров было инициировано локальное производство дженериков. Это позволило снизить цену на препарат на 50% и обеспечить необходимым лечением кратно большее количество пациентов.

«Мы попросили компании обнародовать данные о том, сколько они тратят на инновации, на разработку новых препаратов. В результате фармпроизводители предпочли снизить цену на свои продукты, но не обнародовать финансовые данные», – отметил председатель Апелляционного суда по вопросам конкуренции Южно-Африканской Республики Дэннис Дэвис.

По мнению экспертов, сегодня в компаниях распространена практика, когда вложения в маркетинг превалируют над инвестициями в R&D в фармкомпаниях.

«Сегодня важно аккумулировать усилия и выработать единые четкие правила игры», – отметил заместитель руководителя ФАС России, статс-секретарь Андрей Цариковский.

По его словам, Россия прошла большой путь и существенно продвинулась в вопросах ценообразования на ЛП.

«Мы перешли от принципа себестоимости к сравнительному методу. И он значительно более эффективен», – отметил г-н Цариковский.

Крайне важно, чтобы интеллектуальное право стало предметом регулирования антимонопольного законодательства наравне с другими активами фармбизнеса.

«Мы должны принимать решения, которые отражают интересы пациентов. Но они должны быть справедливыми и оправданными. А сегодня пока мы видим, что одни и те же картели кочуют по миру», – резюмировал представитель российской ФАС.

Фото: fas.gov.ru

Светлана Белогубцева

pharmvestnik