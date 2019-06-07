Минпромторг намерен расширить перечень «Третий лишний» на 14 медизделий

Министерство промышленности и торговли внесло в правительство новый перечень из 14 медизделий, в отношении которых предлагается установить ограничения по госзакупкам иностранной продукции. В число кандидатов на попадание в перечень вновь вошли аппараты искусственной вентиляции легких: предыдущие попытки расширить список в октябре 2018 года заблокировала вице-премьер Татьяна Голикова после обращения благотворительных организаций, опасавшихся, что пациенты останутся без современной медтехники.

Ведомство намерено распространить правило «Третий лишний» (постановление правительства №102 от 5 февраля 2015 года) на аппараты искусственной вентиляции легких (ИВЛ), гамма-терапевтические комплексы контактной лучевой терапии средней и высокой мощности, аппараты УЗИ, эндопротезы суставов конечностей, интраокулярные линзы, микроисточники с йодом-125, клейкие перевязочные материалы, в том числе пропитанные или покрытые лекарственными средствами, остеопластические хирургические материалы, емкости для взятия, хранения и транспортировки биологических проб, в том числе вакуумные пробирки для взятия венозной крови и пробирки для капиллярной крови, емкости для мочи, кала и мокроты, аппараты наружной фиксации, медицинские функциональные кровати, тонометры внутриглазного давления, воздушные стерилизаторы, суховоздушные термостаты и оториноскопы.

Как рассказали Vademecum в Минпромторге, кандидаты на расширение перечня были отобраны в апреле 2019 года исходя из предложений производителей и профессионального сообщества.

В настоящий момент в профильном перечне находится 126 видов медизделий, в случае если поправки будут приняты, список расширится до 140 единиц.

В декабре 2017 года Минпромторг предложил расширить перечень «Третий лишний» на 12 позиций, включив в него в том числе интраокулярные линзы, тест-полоски к глюкометрам, микроисточники с йодом-125 для брахитерапии рака предстательной железы, эндопротезы и аппараты ультразвуковой диагностики.

В июле 2018 года ведомство представило еще один перечень кандидатов на защиту от конкуренции со стороны иностранных производителей: действие ПП №102 предлагалось распространить на аппараты искусственной вентиляции легких, воздушные стерилизаторы, тонометры внутриглазного давления, концентраты для гемодиализа, термостаты суховоздушные, медицинские кровати и оториноскопы.

В Минпромторге выбор медизделий обосновали присутствием на российском рынке не менее двух отечественных производителей каждого вида изделий.

В августе 2018 года представители благотворительных фондов обратились к Президенту РФ и органам исполнительной власти с просьбой отказаться от ограничения закупок иностранных аппаратов ИВЛ. По мнению авторов петиции, российская медицинская промышленность пока не готова выпускать аппараты надлежащего качества, поэтому 95% ИВЛ поставляется из‐за рубежа.

В Минздраве парировали, что ограничение не помешает медучреждениям закупать технику зарубежного производства.

Заочный спор разрешила Татьяна Голикова: в октябре 2018 года вице‐премьер заблокировала принятие постановлений по расширению перечня «Третий лишний» и отправила проекты на доработку в Минпромторг и Минздрав.

Фото: nemjh.cz

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