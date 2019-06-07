Долгосрочность – ключевой момент в области производства иммунобиологических препаратов

7 июня на сессии «Life-course immunization: инвестиции в будущее», состоявшейся в рамках пространства «Здоровое общество» на полях ПМЭФ-2019, представители фармацевтических предприятий и государственных структур затронули вопросы обеспечения многосторонней коммуникации и доверия в реализации программ иммунизации; повышения качества вакцин в развивающихся странах; сможет ли вакцинация на протяжении всей жизни стать новой «нормой», наряду со здоровым питанием и отказом от курения и проч.

Модераторатором сессии выступил Айрат Фаррахов (депутат, член комитета Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации по бюджету и налогам). Среди выступающих и участников дискуссии присутствовали Джули Гербердинг (исполнительный вице-президент, директор по вопросам взаимодействия с пациентами, отдел стратегических коммуникаций, глобальной общественной политики и здоровья населения, MSD), Анна Попова (руководитель, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека — Роспотребнадзор), Виней Патрик Салдана (директор группы региональной поддержки для Восточной Европы и Центральной Азии, ЮНЭЙДС), Татьяна Яковлева (первый заместитель Министра здравоохранения Российской Федерации), Олег Дубянский (вице-президент, GlaxoSmithKline в России), Владимир Христенко(президент, ООО «Нанолек»).

Иммунизация позволяет ежегодно спасать от 2 до 3 миллионов жизней. В развивающихся странах вакцинация ведет к снижению бремени ряда инфекционных заболеваний, что позволяет считать ее одним из самых эффективных видов инвестиций в здравоохранение. По мнению ВОЗ, с помощью вакцин можно ограничить распространение устойчивости к антибиотикам. Вместе с тем, по последним исследованиям, бактериофаги могут стать серьезной альтернативой использованию антибиотиков. Стратегии в здравоохранении трансформируются, изменяется объем инвестиций в разные направления биомедицины. За последние годы появилось множество инновационных вакцин, направленных на предотвращение заболеваний и поддержание здоровья именно взрослого населения, поскольку ослабление иммунной системы является неизбежной частью старения. Логичным последствием стало появление концепции life-course immunization, активно применяемой в развитых странах и направленной на создание единого комплексного подхода к вакцинации человека на протяжении всей жизни. Также все больше благотворительных фондов создается с целью обеспечения вакцинами детей и подростков.

Джули Гербердинг отметила три главные проблемы в сфере иммунизации населения, а также создания и производства вакцин:

«Создание инновационных вакцин: число компаний, которые этим занимаются, уменьшается каждый год. Наука производства вакцин – выгодное дело, а вот маркетинг и экономика, сохранение места на рынке, получение прибыли – сложные задачи для компаний. Проблема доступности: цепочки поставок вакцин – очень хрупкие, вам нужно быть абсолютно уверенным в том, что вакцина безопасна и эффективна. Отсутствие желания к вакцинации и даже согласия на вакцинацию: невозможно всегда убедить людей в необходимости вакцинации».

По словам спикера, «нужно совместно работать над решением данных проблем, людей нужно просвещать, в том числе на подобных форумах. Люди не могут самостоятельно оценить, насколько ужасны болезни, которые удалось преодолеть благодаря вакцинации».

Анна Попова, в свою очередь, подчеркнула безусловные успехи РФ на фоне эпидемиологической ситуации в мире – «значительно ниже заболеваемость корью, коклюшем и дифтерией по сравнению с ЕС». При этом глава Роспотребнадзора отметила, что крайне важно бороться с антипрививочным лобби.

С точки зрения надзора в РФ удалось сохранить подходы к эпидемиологическому подходу. Трехуровневая система надзора, которая доходит до муниципалитетов, работает и сегодня. Россия контролирует поствакцинальный иммунитет, в частности, у детей, которые сделали прививку в предыдущем году.Еще один уровень – уровень научных исследований, которые позволяют выработать программу действий.

«России еще предстоит много сделать, несмотря на достигнутые успехи в области инфекционной патологии», — завершила свою речь спикер.

Виней Патрик Салдана тоже сказал о страхе вакцинации, что «это социально-поведенческий вопрос, а не проблема медицины. Для ее решения нужно привлекать власти, частный сектор, просвещать население».

Наиболее уязвимыми для ВИЧ-инфекции людьми являются те, кто не входит в систему здравоохранения. К ним нужен особый подход, несмотря на малочисленность подобных групп населения. Важно помнить, что все страны, входящие в ООН, ставят перед собой не только цель устойчивого экономического развития, но и победы над многими болезнями к 2030 году.

Татьяна Яковлева, озвучивая позицию Минздрава по данным вопросам, заметила, что «вакцинопрофилактика – это эпидемиологическая и биологическая безопасность РФ и мира в целом».

Вакцинопрофилактика – это один из важнейших моментов, который ведет к снижению детской смертности, повышению продолжительности жизни и в целом улучшению качества жизни.

При этом, по словам спикера, любое государство должно ставить перед собой «две задачи – достичь уровень эпидемиологического благополучия и его поддержание».

С 2006 года иммунизация против гепатита Б позволила добиться резкого сокращения заболеваний среди детей, РФ вошла в десятку стран в Европе по наименьшему числу заболеваний полиомиелитом.

Конечно же, важной проблемой является снижение доверия вакцинопрофилактике.

В РФ создана вся нормативно-правовая база в области вакцинопрофилактики, сегодня Россия к ней добавила закон о госконтроле всех вакцин, не избирательно, а посерийно. Есть календарь прививок в РФ (хотя в России их всего 12, а в мире – от 14 до 17), одна из задач – расширение национального календаря прививок, но нам нужно добиться локализации производства вакцин на территории России. С Минпромом есть дорожная карта – во второй половине 2019 года будут локализованы производства вакцин от ветряной оспы, ротавирусов. Эти вакцины будут включены в календарь прививок в 2020 году.

Проблема антивакцинального лобби тоже никуда не уходит. «Весь мир должен объединиться для расширения просвещения населения», — подчеркнула спикер.

Олег Дубянский заметил, что «для стратегического инвестирования важное значение имеет долгосрочность. Вакцинальный бизнес – очень хрупкий процесс, но имея стратегический взгляд и работая в партнерстве с государством, этот хрупкий организм можно вырастить и развить».

Создание новых вакцин – тяжелый многоступенчатый процесс, как и производство вакцин. Должно существовать доверие, мы можем инвестировать в производство, работать с локальными партнерами, расширять календарь прививок, вакцинировать жителей, но не только детей и пожилых, но, например, и туристов. Партнерство, стратегическое планирование, совместная работа – залог успеха.

Владимир Христенко, от имени российских производителей вакцин, подчеркнул, что «сегодня не хватает доверия у участников системы – государство не верит производителю, компании не верят государству, люди не верят никому. Поэтому общий уровень доверия нужно повышать».

Со своей стороны «Нанолек», как производитель, может производить качественные и безопасные вакцины с актуальным штаммовым составом, комбинированные вакцины, где это возможно. Внедрение комбинированных вакцин позволяет повышать приверженность вакцинации, решать обсуждаемые проблемы. «Нанолек» продолжит производить современные и качественные вакцины. Где, как? Мы строим собственное развитие на основании партнерства. Количество производителей вакцин в мире сильно ограничено, чтобы выжить, нужно быть большими. А потому мы намерены продолжать работать и развиваться.

В заключение президент «Нанолек» подчеркнул, что «сегодня (прим. — 7 июня) с MSD Animal Health мы подписали документ о создании производства вакцин для животных, и тут важно отметить, что вакцины для животных – это первый барьер при преодолении проблемы антибиотикорезистентности». Ну и главное, отметил Владимир Христенко, «долгосрочность – ключевой момент в области производства иммунобиологических препаратов, и Минздрав много сделал в этом направлении, за что компания благодарит ведомство».

Фото: Александр Рюмин, ТАСС

gmpnews