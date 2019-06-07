Инвестиции в создание медико-фармацевтического кластера составят более 1 млрд рублей

Холдинг «Росэлектроника» Госкорпорации Ростех создаст медико-фармацевтический кластер в Ярославской области. Соглашения о сотрудничестве с правительством региона были подписаны в ходе Петербургского международного экономического форума. Общая сумма инвестиций в проект составит более 1 млрд рублей.

Медико-фармацевтический кластер будет создан на территории опережающего социально-экономического развития в городе Ростове Великом. Подписи под соглашениями о сотрудничестве поставили генеральный директор концерна «Вега» Вячеслав Михеев и губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов.

В состав медико-фармацевтического кластера войдет производство гемостатических рассасывающихся материалов на основе чешских технологий и предприятие по выпуску инъекционных медицинских игл полного цикла мощностью до 700 млн изделий в год, включая игольные заготовки, дентальные иглы и иглы для вакуумных систем забора крови.

«Новый проект – это часть системной работы Ростеха по импортозамещению критически важной продукции. Работа идет по широкому перечню направлений – от развития собственного производства медицинского оборудования, расходных материалов до производства препаратов и вакцин, включенных в Национальный календарь профилактических прививок. Создание в Ярославской области новых производств позволит заметно снизить зависимость от импорта данной продукции», – отметил генеральный директор Госкорпорации Ростех Сергей Чемезов.

В рамках проекта концерн «Вега» (входит в «Росэлектронику») также займется централизацией клинико-диагностических лабораторий на территории Ярославской области. Такой подход позволит сократить расходы бюджета на лабораторные исследования не менее чем на 20%.

«В регионе успешно работает фармацевтический кластер полного цикла, поэтому у нас есть важные преимущества для развития смежного кластера медицинских изделий: система подготовки квалифицированных кадров, партнеры по сбыту, сервисная и инфраструктурная поддержка. Реализация проектов Ростеха позволит создать новые рабочие места, увеличить поступления в консолидированный бюджет, что положительно скажется на развитии как моногорода Ростова, так и региона в целом», – заявил губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов.

gmpnews