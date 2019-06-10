Американский суд оправдал совладельца и экс-сотрудника производственной аптеки

Федеральный суд снял обвинения против совладельца и бывшего сотрудника производственной аптеки New England Compound Center (NECC) из Массачусетса, сообщает Reuters.

Их обвиняли в сговоре с целью помешать надзору со стороны регулирующих органов еще до того, как изготовляемый в NECC препарат стал виновником вспышки грибкового менингита в 2012 г., в результате которой заболели 793 человека, более 100 из которых скончались.

Окружной судья Ричард Стернс из Бостона постановил, что совладелец NECC Грегори Кониглиаро и бывший сотрудник Шерон Картер не были предупреждены о том, что их действия могут привести к уголовному преследованию.

Производственные аптеки, деятельность которых регулируется властями штатов, изготовляют лекарственные препараты специально по рецепту врача с учетом особенностей отдельных пациентов, например, без красителей, вызывающих аллергию. В декабре 2018 г. следствие посчитало, что NECC превратилась в фармацевтическую компанию, производящую ЛП большими партиями.

В свою очередь, судья Стернс, что согласно свидетельским показаниям до вспышки менингита в FDA не было уверенности, имеет ли регулятор право инспектировать производственные аптеки, изготовляющие больше лекарственных препаратов в ожидании заказов.

В 2013 г. американский конгресс принял закон, ужесточающий надзор за производственными аптеками со стороны FDA.

Как заявил прокурор штата Массачусетс Эндрю Леллинг, решение суда может быть обжаловано.

Обвинения против Грегори Кониглиаро и Шерон Картер, а также еще 12 бывших совладельцев и сотрудников NECC были выдвинуты в 2014 г.

Среди обвиняемых соучредитель NECC Барри Кэдден и главный фармацевт Гленн Чин, которые в процессе отдельного судебного разбирательства в 2017 г. признаны виновными в мошенничестве, но освобождены от ответственности за гибель 25 человек. Они приговорены к девяти и семи годам лишения свободы.

Между тем, Грегори Кониглиаро и Шерон Картер обвиняются в убийстве второй степени (со смягчающими обстоятельствами) в штате Мичиган.

Илья Дугин

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