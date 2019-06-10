Эксперты предлагают задуматься о создании национальной экспортной стратегии

Согласно прогнозу Минпромторга РФ, к 2030 г. экспорт продукции отечественной фармацевтической отрасли может показать пятикратный рост при реализации государственных мер поддержки.

Такая информация прозвучала на сессии, организованной в рамках Санкт-Петербургского международного экономического форума, где эксперты пытались определить перспективные точки роста экспорта фармпродукции.

В то же время экспорт – это не просто поставка продукции в другую страну. Особенно непросто осуществить вывод лекарственного препарата на высоко- конкурентные рынки. Ведь предложение от российских компаний должно быть уникально: ранее не представленный лекарственный препарат, эффективный в борьбе с новыми или не имеющими на сегодняшний день решения заболеваниями. Сейчас такими препаратами являются БМКП. Однако процесс разработки и вывода данного вида препаратов на рынок является не столь простым и быстрым. К тому же это капиталоемкие проекты с высокими рисками. Еще одним перспективным направлением являются российские вакцины, инсулины и другие препараты для лечения социально значимых заболеваний. Особенно спрос на них высок в странах Латинской Америки. И, конечно же, на всех рынках высок спрос на лекарственные препараты для таких направлений, как паллиатив, педиатрия, орфанные заболевания. В этой связи участники сессии «Экспортный потенциал российской фармацевтики: в поиске точек роста» предлагают задуматься о создании национальной экспортной стратегии.

На сессии отмечалось, что регуляторы прилагают большие усилия для поддержки отечественного фармпрома в сфере экспорта.

Прежде всего Минпромторг России совместно с ФБУ «ГИЛС и НП» работают над взаимным признанием результатов GMP-инспекций с регуляторами в различных регионах, а также устанавливают двусторонние взаимоотношения. На сегодняшний день подписаны меморандумы о сотрудничестве с рядом регуляторов, в частности, из Армении, Беларуси, Болгарии, Великобритании, Казахстана, Кубы и др.

Минпромторг России совместно с «ГИЛС и НП» ведут работу по взаимопризнанию с PMDA (Агентством по лекарственным средствам и медицинским изделиям Японии), продолжается работа с PIC/S. Как рассказал директор «ГИЛС и НП» Владислав Шестаков, в августе заканчивается отведенный России двухгодичный период на подачу предварительной заявки: «Сейчас мы ведем тесную работу с аудиторами PIC/S по комплектованию всего пакета документов для оценки на предварительное присоединение к PIC/S. После подготовки аудиторами отчета мы рассчитываем уже к концу года получить статус преапликанта. В то же время, как я неоднократно повторяю, членство в PIC/S не дает автоматического взаимного признания результатов GMP-инспекций, поскольку в этой структуре признание сертификатов между странами-участницами регламентируется только двусторонними соглашениями и не регламентируется общими руководствами организации. Хотя, безусловно, вхождение российского GMP-инспектората в систему сотрудничества фармацевтических инспекций в разы повысит доверие иностранных регуляторов к продукции и результатам российских испытаний, которые представляют наши фармкомпании, заявляя лекарственные средства на экспорт».

Источник: пресс-служба «ГИЛС и НП»

Фото: Игорь Чунусов

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