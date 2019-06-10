Дочерняя компания АО «Вертекс» намерена построить новый фармкомплекс

АО «Вертекс» учредило ООО «Биоген» для реализации проекта нового фармкомплекса в ОЭЗ «Санкт-Петербург» на участке «Новоорловская».

На Петербургском международном экономическом форуме-2019 было подписано трехстороннее соглашение об осуществлении технико-внедренческой деятельности на территории ОЭЗ «Санкт-Петербург» между комитетом по промышленной политике и инновациям города, АО «ОЭЗ «Санкт-Петербург» и ООО «Биоген». Компания стала новым резидентом особой экономической зоны.

Соглашение подписали председатель комитета по промышленной политике и инновациям Санкт-Петербурга Юрий Калабин, генеральный директор АО «ОЭЗ «Санкт-Петербург» Тамара Рондалева и управляющий ООО «Биоген» Георгий Побелянский.

Инвестор намерен реализовать проект по разработке, созданию, внедрению и производству оригинальных и дженерических лекарственных препаратов за счет создания научно-исследовательских и производственных мощностей в области развития фармацевтического производства.

Планируемые инвестиции в проект превысят 4,6 млрд руб., из них более 2,6 млрд руб. вложит компания «Вертекс». Площадь участка – 3,95 га. Предполагаемая общая площадь здания составит 42 000 м2, включая завод общей площадью 25 500 м2 и административно-бытовой корпус общей площадью 16 500 м2. Намеченный срок проектирования и строительства объекта – до 7 лет. Начало строительства запланировано на конец 2021 г.

Основной объем капитальных затрат будет осуществлен в первые три года реализации проекта. Планируемый срок окупаемости – 12 лет. Предполагается создать более 200 рабочих мест.

Источник: АО «Вертекс»

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