Merck и Rigaku станут партнерами в разработке технологии анализа молекулярной структуры

Компании Rigaku («Ригаку») и Merck & Co («Мерк энд Ко.»; за пределами США и Канады – MSD) объявили о планах создания партнерства для разработки новой технологии анализа молекулярной структуры, сообщает PharmaTimes.
В рамках нового соглашения о сотрудничестве компании будут осуществлять совместную разработку коммерческих лабораторных решений с использованием высокоинновационной технологии кристаллической губки.
Данная технология позволит определять абсолютную химическую структуру органических молекул и обеспечит проведение рентгеноструктурного анализа без кристаллизации определяемого вещества.
По информации компаний, данный инновационный подход применим к исключительно малым количествам вещества, летучим веществам и прочим соединениям, не поддающимся кристаллизации.
Татьяна Кублицкая
pharmvestnik