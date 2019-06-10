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Merck и Rigaku станут партнерами в разработке технологии анализа молекулярной структуры

Компании Rigaku («Ригаку») и Merck & Co («Мерк энд Ко.»; за пределами США и Канады – MSD) объявили о планах создания партнерства для разработки новой технологии анализа молекулярной структуры, сообщает PharmaTimes.

В рамках нового соглашения о сотрудничестве компании будут осуществлять совместную разработку коммерческих лабораторных решений с использованием высокоинновационной технологии кристаллической губки.

Данная технология позволит определять абсолютную химическую структуру органических молекул и обеспечит проведение рентгеноструктурного анализа без кристаллизации определяемого вещества.

По информации компаний, данный инновационный подход применим к исключительно малым количествам вещества, летучим веществам и прочим соединениям, не поддающимся кристаллизации.

Татьяна Кублицкая
pharmvestnik

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Июнь 10, 2019 | Просмотров: 38