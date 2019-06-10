Таможенный склад «Транссервис» (ГК «Протек») получил сертификат ISO 9001 Дочерняя компания АО «Вертекс» намерена построить новый фармкомплекс » Merck и Rigaku станут партнерами в разработке технологии анализа молекулярной структуры Компании Rigaku («Ригаку») и Merck & Co («Мерк энд Ко.»; за пределами США и Канады – MSD) объявили о планах создания партнерства для разработки новой технологии анализа молекулярной структуры, сообщает PharmaTimes. В рамках нового соглашения о сотрудничестве компании будут осуществлять совместную разработку коммерческих лабораторных решений с использованием высокоинновационной технологии кристаллической губки. Данная технология позволит определять абсолютную химическую структуру органических молекул и обеспечит проведение рентгеноструктурного анализа без кристаллизации определяемого вещества. По информации компаний, данный инновационный подход применим к исключительно малым количествам вещества, летучим веществам и прочим соединениям, не поддающимся кристаллизации. Татьяна Кублицкая

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