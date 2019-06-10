Таможенный склад «Транссервис» (ГК «Протек») получил сертификат ISO 9001

В середине мая Таможенный склад «Транссервис» – основной логистический центр ГК «Протек» – получил сертификат, подтверждающий соответствие бизнес-процессов компании требованиям международного стандарта ISO 9001:2015 «Системы менеджмента качества. Требования».

Область действия сертификата распространяется на основные логистические операции: хранение, складскую обработку и транспортировку фармацевтической продукции (лекарственных средств для медицинского применения, медицинских изделий, биологически активных добавок к пище, косметической продукции), предоставление услуг в сфере таможенного дела.

С декабря 2018 г. по март 2019 г. представители немецкого концерна «TÜV SÜD» – одного из мировых лидеров в области проведения сертификации систем менеджмента – провели комплексный аудит ТС «Транссервис», который включал в себя проверку документации, выезд на производственные площадки (складские комплексы и административные здания), опрос персонала. В апреле по итогам проверки было подтверждено соответствие бизнес-процессов ТС «Транссервис» требованиям ISO 9001:2015.

«Современные логистические фармацевтические компании стремятся максимально соответствовать положениям принятых на международном уровне надлежащих дистрибьюторских практик (Good distribution practice – GDP), которые отражают все базовые принципы качественного распространения, хранения и транспортирования лекарственных средств. Сертификат ISO 9001:2015 подтверждает соблюдение нашей компанией фундаментальных принципов качественного управления организацией, заложенных в основы требований GDP самым популярным международным стандартом ISO с учетом специфики фармацевтической отрасли», – отметил генеральный директор ТС «Транссервис» Виктор Бовтун.

Сертификат действителен до конца апреля 2022 г., в течение этого срока руководство ТС «Транссервис» планирует провести ряд надзорных мероприятий и далее – ресертификационный аудит.

Источник: ЦВ «Протек»

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