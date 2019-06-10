Устройство от Abbott снижает уровень сахара в крови у пациентов с диабетом 2-го типа

По информации ученых, у инсулинозависимых пациентов с диабетом 2-го типа произошло существенное снижение уровня сахара в крови после ношения разработанной компанией Abbott Laboratories Inc («Эбботт Лэбораториз Инк.») системы непрерывного мониторинга уровня глюкозы в течение 3 месяцев по сравнению с пациентами, использовавшими стандартный анализ содержания глюкозы в капиллярной крови, сообщает агентство Reuters.

В исследовании, результаты которого были представлены в минувшую субботу на встрече Американской диабетической ассоциации (ADA) в Сан-Франциско (шт. Калифорния, США), изучали истории болезни 363 пациентов с диабетом 2-го типа за период от 3 до 6 мес. во Франции, Германии и Австрии.

Субъекты исследования, средний возраст которых составил 63 года, использовали множественные инъекции инсулина ежедневно в течение более 8 лет.

Анализ историй болезни пациентов показал, что использование устройства FreeStyle Libre от Abbott для непрерывного мониторинга уровня сахара в крови с помощью подкожного датчика способствовало снижению уровня гемоглобина A1c почти на 1%.

Уровень гемоглобина A1c – это показатель среднего содержания сахара в крови человека за 3 мес. Он указывает на риск развития отдаленных осложнений при диабете.

У пациентов, использовавших данное устройство не менее 3 мес., уровень гемоглобина A1c снизился в среднем до 8% с ранее зарегистрированного уровня 8,9%. Однако, это все равно выше рекомендуемого ADA целевого уровня гемоглобина A1c 7%.

Устройство FreeStyle Libre, которое можно носить до 14 дней, снижает потребность в проведении стандартного анализа содержания глюкозы в капиллярной крови.

Татьяна Кублицкая

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