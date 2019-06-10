Андрей Каприн: химиотерапевты не готовы к назначению современных схем лечения

На фармзавтраке, состоявшемся в последний день ПМЭФ и посвященном приоритетам в российской стратегии лекарственного обеспечения, вновь обсуждали возможности инновационного развития отечественной фармацевтической индустрии.

По словам модератора встречи Александра Петрова, члена комитета ГД по охране здоровья, система здравоохранения получила от государства финансирование в небывалом объеме, и сейчас крайне важно расходовать эти средства с максимальной эффективностью. В том числе, решая непростую задачу довольно быстрого увеличения средней продолжительности жизни россиян.

«Между тем, когда я спрашиваю губернаторов иных российских регионов, закупили ли они современные лекарственные препараты, мне отвечают «пока пишем ТЗ»! – возмущался депутат. – Так год пролетит, и неосвоенные деньги просто вернутся в бюджет».

Одной из причин подобной ситуации является, неготовность химиотерапевтов страны назначать больным новые схемы терапии, считает генеральный директор НМИЦ радиологии, главный онколог Минздрава РФ Андрей Каприн.

«Врачи годами лечили своих пациентов одними и теми же препаратами, которые были в их распоряжении, и к использованию новых оказались не подготовлены, – отметил эксперт. – В то же время и для фармфирм эта ситуация стала неожиданной: многие из компаний признаются, что им не хватит мощности, чтобы выпускать лекарства в необходимых объемах».

В течение всех трех дней на разных сессиях форума, посвященных вопросам здравоохранения, речь шла об инновационном развитии российской медицины, где главное условие – синергия усилий разных участников этой системы.

«Мы говорили об индустрии, о регуляторике, об экономике, позволяющей фармкомпаниям добиваться получения прибыли, чтобы направлять ее на разработку инноваций, но мы очень мало говорили о роли врачей, – отметил на фармзавтраке руководитель Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения Михаил Мурашко. – Между тем, без них отрасль здравоохранения не будет стабильной, а она должна быть стабильной прогнозируемо».

Фото: Ольга Островская

Ольга Островская

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