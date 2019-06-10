Креативность позволяет медпредставителям увеличить аудиторию врачей до 40%

Применение технологий онлайн-коммуникаций способно вывести взаимодействие медицинского представителя и врача на новый уровень. Это мнение высказала CEO коммуникационного диджитал агентства CommWorld Татьяна Залиханова.

По ее словам, онлайн-визиты будут развиваться «семимильными шагами благодаря их большей эффективности по сравнению с каналом f2f».

«Они привлекательны, прежде всего, тем, что проходят в удобное для врачей время, – пояснила эксперт. – Врач слушает медицинского представителя в спокойной обстановке, может быть, за чашечкой кофе. Продолжительность удаленного визита в среднем составляет 13-15 минут, а в некоторых наших проектах она достигала 20 минут».

«Уже сегодня медицинский представитель должен, скорее, дать ориентиры, соединить доктора с удобным источником информации и быть всегда на связи, чтобы оперативно отреагировать на меняющиеся потребности, – подчеркнула она. – Происходит взаимная интеграция различных каналов общения, что обеспечивает системную коммуникацию и дает больший синергетический эффект».

Для повышения эффективности взаимодействия фармацевтических компаний и медицинского сообщества при применении коммуникационных сервисов Татьяна Залиханова отводит особую роль креативным подходам.

«Предоставляя контент креативно, под новым углом, можно на 30-40% увеличить аудиторию докторов, – заключила она. – Например, в email-маркетинге даже нетривиальная визуализация и интересная инфографика существенно увеличивают конверсию по сравнению с обычным информационным стилем».

Фото: CommWorld

Сергей Рякин

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