Татьяна Яковлева: Изменения в нацкалендаре прививок должны быть не только количественные, но и качественные

В рамках сессии ПМЭФ под названием «Life course immunisation: инвестиции в будущее» эксперты обсудили перспективы совершенствования кампаний по иммунизации населения.

Регуляторы и представители фармбизнеса единодушно согласились с тем, что система иммунизации населения сегодня нуждается в совершенствовании. При этом, как отметила руководитель Роспотребнадзора Анна Попова, нам есть от чего отталкиваться: к своему счастью Россия сохранила все параметры надзора в части вакцинопрофилактики, который в нашей стране традиционно был трехуровневый и включал в себя контроль, мониторинг и научные исследования.

Член Комитета Госдумы по бюджету и налогам Айрат Фаррахов отметил, что эта повестка в полной мере соответствует главной теме форума: глобальным изменениям и трансформации. И работу сегодня надо строить одновременно по нескольким направлениям: совершенствоваться не только в технологии производства вакцин, но и трансформировать общественные представления, формировать культуру здоровьесбережения.

Что касается изменений в НКПП, замминистра здравоохранения РФ Татьяна Яковлева высказалась ярко и эмоционально: «Негоже сегодня России оставаться без улучшения нацкалендаря прививок. Причем, эти изменения должны быть не только количественные, но и качественные».

Следующим этапом в совершенствовании вакцинопрофилактики, по мнению замминистра, должно стать увеличение охвата населения иммунизацией. По словам Татьяны Яковлевой, в эту работу должны быть вовлечены не только учреждения здравоохранения, но и образования, культуры, а также общественные организации и другие социальные институты.

Светлана Белогубцева

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