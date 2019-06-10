Игорь Крылов перешел в совет директоров «НоваМедики»

Игорь Крылов, оставивший в апреле 2019 года должность управляющего директора «Марафон Фармы», стал членом совета директоров компании «НоваМедика». Информацию о новом месте работы Крылов подтвердил Vademecum лично.

Главой совета директоров компании «НоваМедика» является председатель правления «Роснано» Анатолий Чубайс, помимо него в совете участвуют два представителя «Роснано», два – американского венчурного фонда Domain Associates, региональный президент IDM Vaccines Жанин Смолл, независимый директор Петра Дэниелсон-Вейл и гендиректор «НоваМедики» Александр Кузин. Крылов будет представлять в совете Domain Russia Investments, он заменит Джозефа Е. Смита, рассказала Vademecum представитель «НоваМедики» Татьяна Албаут.

Игорь Крылов в течение 11 лет, вплоть до декабря 2014 года, возглавлял компанию «Фармстандарт», а затем перешел на должность первого вице-президента и операционного директора ГК «Медси». Этот пост Крылов покинул в октябре 2017 года, чтобы присоединиться к Marathon Group Александра Винокурова и Сергея Захарова в качестве управляющего директора «Марафон Фармы».

По данным СПАРК, Крылова в этой должности в апреле 2019 года сменил Сослан Габоев.

«НоваМедика» создана в 2012 году «Роснано» и Domain Associates. В 2016 году компания стала партнером Pfizer в России.

В 2018 году «НоваМедика» заключила СПИК под строительство производственного комплекса в Калужской области с общим объемом инвестиций свыше 3 млрд рублей. Компания планирует до 2022 года разработать 15 собственных препаратов. Выручка ООО «НоваМедика» в 2017 году составила 1,47 млрд рублей, чистый убыток – 770,6 млн рублей.

Фото: Оксана Добровольская

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