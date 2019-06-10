Сервис Doc+ свернет службу выезда врачей на дом

Телемедицинский сервис Doc+ вслед за питерским филиалом с июля 2019 года закрывает офлайн-подразделение в Москве и сокращает большую часть медицинского персонала, работавшего в службе выезда на дом. В компании объясняют это изменениями в стратегии. Убыток стартапа в 2017 году превысил 342 млн рублей.

По словам сооснователя и гендиректора проекта Руслана Зайдуллина, в России Doc+ будет работать по модели маркетплейса для клиник-партнеров и предлагать свои ИТ-решения бизнесу. Акцент будет сделан на телемедицинских услугах.

Сервис Doc+ был запущен в сентябре 2015 года на средства частных инвесторов, в число которых вошли управляющий директор интернет-ритейлера Lamoda Флориан Янсен, гендиректор OneTwoTrip Михаил Соколов, исполнительный директор фонда Winter Capital Михаил Цыферов.

Миноритарный пакет акций компании получили «Яндекс» и Baring Vostok, которые инвестировали в проект $10,5 млн. В августе 2018 года компания получила еще $9 млн инвестиций.

Параллельно компания закрыла свое подразделение вызова врачей на дом в Санкт-Петербурге, оставив только телемедицинские услуги.

«Со временем компания трансформировалась в разработчика технологических решений. На наш взгляд и по отзывам партнеров, именно технологии обладают большим потенциалом на международных рынках и не требуют поддержания операционки для развития», – рассказал Зайдуллин.

В компании не смогли уточнить Vademecum, повлияло ли изменение стратегии на сроки выхода инвестфондов из проекта, ответив только, что совет директоров принятое решение поддерживает.

По данным СПАРК-Интерфакс, ООО «Новая медицина» (держатель медицинской лицензии Doc+) в 2017 году выручило 133,7 млн рублей, чистый убыток составил 342,03 млн рублей.

Источник: Коммерсантъ

Фото: vedomosti.ru

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