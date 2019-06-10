«Герофарм» намерен пополнить портфель АРВ-препаратами

В июне 2019 года компания «Герофарм» Петра Родионова начала клинические исследования биоэквивалентности своей версии дарунавира и оригинального препарата Презиста для терапии ВИЧ от Janssen. Это первый антиретровирусный (АРВ) препарат в портфеле «Герофарма». В 2018 году Минздрав затратил на дарунавир 1 млрд рублей.

В начале июня «Герофарм» приступил к исследованиям, посвященным сравнению своей разработки и оригинальной Презисты. В компании не смогли оперативно ответить на запрос Vademecum о сроках выхода препарата. По данным госреестра, компания ранее не занималась производством АРВ-препаратов.

Оригинальный препарат Презиста (дарунавир) от Janssen упаковывается в России на мощностях «Фармстандарта». Евразийский патент Janssen истекает в 2023 году. При этом другие отечественные производители с 2014 года зарегистрировали в России пять различных версий дарунавира. Например, «Технология лекарств» (входит в группу «Р-Фарм») зарегистрировала свой Дарунавир-ТЛ в апреле 2016-го. Тогда Janssen через суд обязала «Технологию лекарств» не вводить в оборот Дарунавир-ТЛ до истечения патента и разрешила однократно произвести 1 305 упаковок Дарунавира-ТЛ 400 мг.

В августе 2018 года группа Алексея Репика зарегистрировала Дарунавир уже на головную компанию АО «Р-Фарм» и в 2019 году выиграла в конкурсе Минздрава на поставку этого препарата в дозировке 400 мг на 200 млн рублей. Остальные три конкурса на поставку дарунавира получила компания «Биотэк» с начальной ценой 1,45 млрд рублей. В 2018 году «Биотэк» выиграл в трех аукционах ведомства на сумму более 1 млрд рублей, во всех случаях компания Бориса Шпигеля поставляла препарат под ТН Кемерувир от «Фармасинтеза».

В апреле 2019 года «Биокад» зарегистрировал самую низкую на сегодня цену на дарунавир: 6 480 рублей за упаковку 30 таблеток по 800 мг, что в 2,5 раза дешевле оригинальной Презисты, и анонсировал участие в новых аукционах Минздрава. В мае 2019 года дженерик дарунавира зарегистрировал и «Нанолек».

Фото: geropharm.ru

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