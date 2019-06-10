В Кургане будут производить коронарные стенты

Предприятие оборонно-промышленного комплекса «Курганприбор» и немецкая компания LRS Engineering Gmbh заключили соглашение о начале выпуска на предприятии медизделий для ортопедии и коронарных стентов. Объем инвестиций в проект не раскрывается. В «Курганприборе» рассчитывают, что новое направление принесет не менее 500 млн рублей выручки в год.

По соглашению, LRS Engineering Gmbh предоставит технологии и оборудование для производства. Предполагается, что предприятие выйдет на рынок с готовой продукцией в 2021-2022 годах, после того как откроет производство и получит регистрационное удостоверение. Мощность линии оценивается в 50 тысяч стентов в год, на предприятии будет создано 80 рабочих мест.

По данным компании, потребность России в коронарных стентах составляет 800 тысяч изделий в год. «Рынок очень большой, широкий. Перспективы импортозамещения в этом плане огромны», – считает гендиректор «Курганприбора» Федор Колосовников.

Холдинг LRS – инжиниринговое и машиностроительное предприятие, работающее в области пластмассовой, химической и металлургической промышленности. Филиалы компании работают в России, Украине, Узбекистане и Казахстане. В России до 2018 года компания владела тверским заводом «Пластмакс». Возглавляет компанию Ольга Сергунина.

Выпускаемая продукция и финансовые показатели АО «Курганприбор» не раскрываются. По данным СПАРК-Интерфакс, компанией через ООО «Финансовые инновации» в равных долях владеют депутат областной Думы, глава курганского регионального отделения Союза промышленников и предпринимателей Сергей Муратов и Светлана Муратова.

Президент России Владимир Путин в декабре 2016 года поставил задачу довести к 2025 году долю гражданской продукции до 30% от общего объема производства ОПК, к 2030-му – до 50%, но в настоящее время она составляет только 17%.

Фонд развития промышленности запустил две программы льготного кредитования для предприятий ОПК – «Конверсия» и «Комплектующие изделия». А Минпромторг в 2018 году начал разработку законопроекта, согласно которому предприятия ОПК, которые наладят выпуск гражданской высокотехнологичной продукции по программе конверсии, в том числе в области здравоохранения, получат преференции со стороны государства.

Среди предлагаемых ведомством мер – снижение минимального объема инвестиций по специнвестконтракту, снятие ограничений объема продукции, по которой предприятие может стать единственным поставщиком, и внесение изменений в закон «О закупках» для получения приоритета на рынке госзаказа для «государственной и социально значимой» гражданской продукции.

О попытках предприятий ОПК выйти на гражданский рынок медицинских изделий читайте в тематическом материале Vademecum.

Источник: Область 45

Фото: dorogirussia.ru

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